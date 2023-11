El Real Madrid busca el gol y sellar el pase a octavos

Madrid, 7 nov (EFE).- El Real Madrid, con necesidad de silenciar la duda tras el primer partido sin gol de la temporada, el empate ante el Rayo Vallecano, recibirá este miércoles al Sporting de Braga con la intención de firmar el pase a octavos de final de la Liga de Campeones a las primeras de cambio.

Una estadística negativa refleja un problema que estaba por llegar ante la salida de Karim Benzema y la ausencia de un fichaje estelar como '9'. El Real Madrid ocupa el puesto 60 de las grandes ligas en efectividad ofensiva. Apenas un 27,71% en LaLiga, fruto de 23 tantos en 203 disparos.

Lo mejora en un grupo de 'Champions' que domina con mano de hierro. Tres triunfos en tres jornadas con visitas a Nápoles (2-3) y Braga (1-2), tras un estreno con mayor incertidumbre en el Bernabéu ante el Union Berlín (1-0). Seis tantos en tres partidos. En todos marcó Jude Bellingham, la gran duda.

Una mala caída ante el Rayo afectó su hombro izquierdo con una luxación. Está convocado y Carlo Ancelotti decidirá su presencia el mismo día del partido. Lo encarrilada que tiene la clasificación invita al técnico italiano a no forzar al centrocampista inglés y obligar a sus jugadores a buscar otro referente goleador. El foco apunta a Vinícius, que ha firmado tres tantos esta campaña, y Rodrygo, autor de dos. Obligados a mejorar sus guarismos si el Real Madrid quiere lograr algún título.

Las rotaciones iniciadas por Ancelotti en una semanas con tres partidos, todos en el Bernabéu ante Rayo, Braga y Valencia, seguirán. Lucas Vázquez tiene opciones de entrar en la banda derecha para dar descanso a Dani Carvajal, Ferland Mendy está recuperado de una sobrecarga para volver al carril izquierdo y Nacho apunta como titular dos partidos seguidos. La sanción de Antonio Rüdiger en Liga le dejaría como pareja del alemán y el respiro sería para David Alaba.

Ante la baja de Tchouaméni, ausencia junto a Dani Ceballos, Thibaut Courtois y Eder Militao, necesita continuidad en el mediocentro Eduardo Camavinga para ir creciendo en esa demarcación. Regresará Toni Kroos al once y si Bellingham es reservado, Modric podría disfrutar de su segundo partido como titular consecutivo. Siempre y cuando 'Carletto' no toque el sistema y regrese a un 4-3-3, que resucitó en los últimos minutos ante el Rayo, con el que juntaría a todos sus delanteros con la entrada de Joselu.

Al otro lado del césped del Santiago Bernabéu estará un Sporting de Braga de contradicciones. Es simultáneamente el mejor ataque de la Liga portuguesa, con 29 goles en los 10 partidos ya disputados, y una de sus peores defensas, con 18 concedidos.

Estas cifras son aún más abrumadoras si se tienen en cuenta todas las competiciones, con 47 tantos marcados y 27 encajados. Seis de ellos llegaron en la pasada jornada del campeonato, contra el Portimonense, en el que el Braga volvió a mostrar su faceta más Jekyll y Hyde sobre el terreno de juego, al irse al descanso por detrás en el marcador y anotar media docena de goles en los 45 minutos restantes para ganar de forma contundente por 6-1.

El delantero congoleño Simon Banza, máximo goleador de la Liga lusa con 10 dianas, viaja a Madrid con la moral por las nubes tras su triplete en la última ronda. Volverá a contar con el apoyo de extremos como el internacional portugués Ricardo Horta, autor de seis goles y nueve asistencias en lo que va de curso, y del español Álvaro Djaló, uno de los jugadores más en forma de los "bracarenses" y que ya ha demostrado que es posible batir a la defensa madridista, hazaña que intentará repetir en el regreso a su ciudad natal.

Precisamente en defensa, con diferencia el aspecto más irregular de su juego, es donde el Braga tendrá novedades para su visita al Bernabéu.

Podrá contar con el lateral español Víctor Gómez, que se perdió el primer choque por lesión. Se espera que el ex del Espanyol, juegue en una línea defensiva de cinco en la que también estará el central maliense Sikou Niakaté, que fue preservado por el técnico Artur Jorge ante el Portimonense, pero en la que aún no está garantizada la presencia del turco Serdar Saatci, que se quedó fuera de la convocatoria para este partido.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Modric; Vinícius y Rodrygo.

Braga: Matheus Magalhães; Víctor Gómez, Niakaté, Saatci, Vítor Carvalho, Borja; Ricardo Horta, Rodrigo Zalazar, Al Musrati, Djaló; Banza.

Árbitro: Halil Umut (Turquía).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00. EFE

Madrid, 7 nov (EFE).- El portugués Artur Jorge, entrenador del Sporting de Braga, aseguró que la duda sobre la participación del centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham, quien sufre una luxación de hombro, en el partido de este miércoles "no cambia absolutamente nada” en su plan de juego.

“Que esté Bellingham o no, no cambia absolutamente nada. Estaba convencido de que Bellingham iba a estar disponible y nuestra preparación ha sido en base a la dinámica del Real Madrid como un equipo y no en aspectos individuales”, comentó en rueda de prensa.

Atur Jorge contestó a las palabras de un Carlo Ancelotti que ensalzó el juego del Braga.

“Los elogios de Ancelotti nos han agradado y han sido una motivación para dar continuidad al trabajo que estamos haciendo. Hay que añadir nuestros buenos desempeños a sumar puntos para poder dar continuidad a nuestra trayectoria en la competición. Sabemos de la dificultad que vamos a encontrar mañana y esperamos tener un equipo valiente mañana”, dijo.

Un Sporting de Braga que ha encajado 27 goles en lo que va de temporada.

“Necesitamos consolidar nuestra defensa. Estamos satisfechos de nuestro desempeño ofensivo, pero sabemos que tenemos que mejorar en los goles encajados. Mañana será un partido de tremenda exigencia a nivel defensivo y hay que mostrar equilibrio y a un equipo unido para mantener nuestras ambiciones intactas”, valoró.

“No quiero acortar la ambición. Aunque la realidad es que tendremos a un adversario totalmente difícil de derribar. El que haya habido otros que han competido nos muestra que es posible y mañana tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para salir con un resultado positivo”, amplió.

Además, el técnico del Sporting de Braga comentó que tiene a un equipo “supermotivado” por el “entorno” y el “equipo” al que se enfrenta y aseguró que están mejor preparados que para el partido de ida hace 15 días.

“Tuvimos un partido muy competitivo. En el primer tiempo jugamos a buen nivel y lo aumentamos en el segundo. Independiente del resultado de dos goles a favor del Real Madrid, no quita mérito de que nuestro club haya luchado hasta el final por los puntos y por la victoria. Por eso estaba contento con el nivel de mis jugadores”, declaró.

“Estamos más preparados ahora porque hemos tenido más tiempo y partidos, con buenos resultados para nosotros”, señaló.

“Tenemos un grupo con otros tres excelentes equipos, de gran calidad colectiva, ante los que hemos hecho tres puntos y vamos en búsqueda de más manteniendo el patrón de nuestro equipo, que es luchar siempre”, comentó sobre su desempeño en la Liga de Campeones.

Madrid, 7 nov (EFE).- El Sporting de Braga llevó a cabo este martes su último entrenamiento preparatorio de cara al partido del miércoles contra el Real Madrid en un estadio Santiago Bernabéu que visitarán por primera vez, con la novedad del lateral derecho español Víctor Gómez.

El defensa se perdió el encuentro de ida por una lesión en los isquiotibiales y vuelve a los terrenos de juego justo para el encuentro contra el conjunto blanco.

Sus compatriotas Abel Ruiz, Adrián Marín y Álvaro Djaló también se ejercitaron junto al resto de sus compañeros en una sesión suave previa al choque en la que en los quince minutos iniciales abiertos a los medios de comunicación realizaron ejercicios de activación con y sin balón después de cinco minutos de charla de su entrenador, el portugués Artur Jorge, en el centro del campo.

Un Sporting de Braga que llega al choque en el Santiago Bernabéu tras romper una racha de tres partidos seguidos sin ganar tras golear al Portimonense por 6-1, con sus seis goles anotados en el segundo tiempo.

El equipo que dirige Artur Jorge realizó un buen encuentro en la ida contra el conjunto blanco, aunque acabó cayendo 1-2 y solo suma tres puntos de nueve posibles en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Por delante tiene al Nápoles, con seis, y al Real Madrid, con nueve, que podría certificar su clasificación a octavos de final de la ‘Champions’ sumando al menos un empate contra el Braga.

El equipo portugués contará, según informaron a EFE fuentes del club, con 4.000 aficionados en la grada del Santiago Bernabéu, además de otros 500 que han viajado sin entrada.