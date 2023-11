El PSV, la mejor racha de las principales ligas... Y 17 partidos sin ganar en Champions

Madrid, 7 nov (EFE).- Nadie en las diez principales ligas de Europa atraviesa la racha actual del PSV Eindhoven, ganador de sus últimos once partidos en la Eredivisie, líder imparable de la liga neerlandesa e invencible en sus últimos 32 partidos en competiciones nacionales, pero incapaz de ganar ninguno de sus 17 encuentros más recientes en la Liga de Campeones, en la que este miércoles recibe al Lens con la posibilidad, incluso, de quedar ya eliminado del torneo.

Encuadrado en el grupo B, el equipo dirigido por Peter Bosz suma sólo dos puntos, con sendos empates contra el Sevilla y el Lens, y está en una situación límite, que lo pone contra las cuerdas, porque una hipotética derrota contra el conjunto francés y un triunfo, a la vez del Arsenal, lo deja fuera de la próxima ronda de la Champions de forma irremediable.

"Sí, tenemos que ganar este partido. No hay duda. Tendremos que ser más efectivos aquí y crear aún más ocasiones que en el 1-1 allí", expresó este martes el entrenador del PSV en rueda de prensa, en la que enfocó a la "valentía" para "jugar al fútbol" y la necesidad de estar "a la altura" en intensidad del subcampeón de la liga francesa para el desafío de este miércoles en el estadio Philips.

"Tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar, pero ya sabemos que es así en la Liga de Campeones", remarcó el técnico, cuyo equipo ha ganado cada uno de sus once choques de esta campaña en la Eredivisie, invencible desde hace 32 partidos en las competiciones nacionales, con 27 victorias y cinco empates, con trece triunfos seguidos, con la Supercopa en su poder, por 0-1 al Feyenoord...

No pierde desde el 24 de enero pasado en su país, contra el Emmen (1-0). También es la última vez que se quedó sin marcar en el torneo liguero. Tampoco ha caído en la competición continental ni contra el Sevilla (2-2) ni contra el Lens (1-1), en la actual fase de grupos, pero sí con el Arsenal, que lo goleó por 4-0 en la primera jornada de esta edición de la Liga de Campeones, la excepción o el salto aún pendiente para el PSV.

Ya son casi ocho años sin ganar en la máxima competición continental. Desde el 8 de diciembre de 2015, cuando se impuso por 2-1 al CSKA Moscú, entonces con Luuk de Jong, también su referencia ofensiva ahora (15 goles en la Eredivisie esta temporada), como goleador, junto a Davy Propper. Philip Cocu era el entrenador.

A aquel momento se remonta la última vez que traspasó la barrera de la fase de grupos y alcanzó los octavos de final, eliminado en los penaltis por el Atlético de Madrid, tras el 0-0 en el estadio Philips, en la ida, y en el Vicente Calderón, en la vuelta.

Después, han transcurrido 17 partidos del torneo sin un solo triunfo, con nueve derrotas y ocho empates, con la frustración de no avanzar más allá de la fase de grupos. No ganó esta campaña al Lens, pese a adelantarse en Francia en el minuto 54. En el 65, Elye Wahi estableció el empate. Con el Sevilla tampoco venció. Logró un empate agónico en el 95. No ha ganado ninguno de sus ocho últimos partidos en casa de la Liga de Campeones.

En cambio, el subcampeón de las tres últimas ediciones de la Eredivisie viaja a toda velocidad por la liga neerlandesa, entre la sustancial diferencia de exigencia. El pasado sábado goleó por 0-6 al Heracles Almelo. "Seis goles, ninguno en contra y dimos descanso a los jugadores con la vista puesta en el miércoles. Cuando miro la cantidad de oportunidades que creamos, puedo estar satisfecho. Se vio un PSV muy bueno", dijo Bosz.

Lo ha ganado todo en su país esta campaña. La Supercopa de Europa al Feyenoord y las once jornadas de liga: 0-6 al Heracles, 5-2 al Ajax, 3-1 al Fortuna Sittard, 0-4 al Sparta de Rotterdam, 3-1 al Volendam, 3-0 al Go Ahead Eagles, 0-4 al Almere City, 4-0 al Nec Nimega, 0-4 al RKC Waalwijk, 1-3 al Vitesse y 2-0 al Utrecht.

Su liderato es incontestable, con siete puntos de renta sobre el AZ Alkmaar, segundo con un encuentro menos; el Feyenoord y el Twente.