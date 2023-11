Crónica del Shakhtar Donetsk - FC Barcelona: 1-0

El FC Barcelona no pudo certificar su billete a los octavos de final de la Liga de Campeones 2023-2024 tras sumar su primera derrota al caer por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk ucraniano, en un mal partido de los de Xavi Hernández, inoperantes a nivel ofensivo ante un rival que supo resistir su acoso final. El equipo de Xavi Hernández sumó su primer borrón en su andadura en la máxima competición continental. Le hacía falta un poco en Hamburgo (Alemania) para estar de nuevo entre los 16 mejores, pero ni siquiera pudo arañar nada positivo después de flojo encuentro en el que las mejores ocasiones fueron para su rival. La derrota del actual campeón español, aunque no pone urgencias en el futuro pase, sí puede complicar el primer puesto del grupo que le disputa el Oporto portugués y arroja también alguna duda de nuevo sobre su competitividad en el escenario europeo tras un resbalón algo inesperado por la teórica diferencia de calidad y potencial respecto al Shakhtar. Xavi realizó alguna rotación para certificar el pase a los octavos de final y reservó a jugadores como Joao Felix, Fermín López o Alejandro Balde, mientras que tampoco dio la alternativa de inicio a Pedri. Sin embargo, la tónica de su equipo fue la habitual de esta temporada a domicilio, con más problemas para hilvanar su juego y crear buenas ocasiones. El conjunto blaugrana no logró disparar a puerta en toda la primera mitad, donde dominó, sobre todo a partir del minuto 20, pero sin poder crear peligro a un Shakhtar que, con mucha menos posesión, amenazó más y que se fue por delante al descanso gracias al impulso del incansable Sikan. El equipo local fue el primero en tener una buena opción con una clara ocasión de su lateral izquierdo, Matviyenko, que no acertó a colocar su disparo ante Ter Stegen, que lo repelió prácticamente sin inmutarse. Un disparo alto de Gündogan fue lo mejor de los visitantes, pocos entonados en los metros finales, con Lewandowski pasando de nuevo desapercibido y Ferran Torres y Raphinha sin aportar demasiado. Pese a su ineficacia atacante, el Barça tenía el partido bastante controlado cuando fue sorprendido por el Shakthar. Sudakov metió un gran cambio de juego a la entrada de Gocholeishvili y el lateral georgiano envió un buen centro al área donde Sikan se elevó para cabecear con suavidad y colocado para superar a Ter Stegen y dar ventaja a los suyos justo antes del descanso. CUÁDRUPLE CAMBIO PARA BUSCAR SOLUCIONES Xavi no retocó su equipo tras el paso por los vestuarios. El actual campeón de LaLiga EA Sports dio un paso adelante y puso una marcha más en su intento de empatar cuanto antes, pero fue su rival el que volvió a llevar más peligro, con Ter Stegen de nuevo infranqueable ante dos buenas opciones de Gocholeishvili y Sikan que podrían haber complicado mucho las cosas a los visitantes. Los dos avisos provocaron que el técnico 'culer' moviese el banquillo con un cuádruple cambio y la entrada de Joao Felix, Lamine Yamal, Pedri y Alejandro Balde. Las novedades surtieron efecto, sobre todo el portugués y el joven extremo, que llevaron peligro en una de sus primeras intervenciones con buen centro del internacional español y mal remate del delantero. El FC Barcelona fue acelerando y el Shakhtar, que iba pagando el esfuerzo físico, se vio poco a poco encerrado cerca de su área, privado además de su mejor arma ofensiva, Sikan, y del veterano capitán, Stepanenko, ambos lesionados. El conjunto ucraniano lo consagró todo a defenderse lo mejor posible y a buscar la sentencia en alguna rápida transición. Fermín López fue la última 'bala' que gastó el técnico de Terrassa para acabar con la resistencia de los locales, a los que les faltó también más calidad para sacar partido a los espacios que dejó el Barça en los minutos finales. Pero Riznyk no sufrió y el Shakthar pudo festejar una victoria con mucho trasfondo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: SHAKHTAR DONETSK, 1 - FC BARCELONA, 0 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. SHAKHTAR DONETSK: Riznyk; Gocholeishvili, Rakitskyy, Bondar, Matviyenko; Stepanenko (Nazaryna, min.72); Zubkov, Sudakov, Kryskiv, Newerton (Shved, min.98); y Sikan (Kelsy, min.62). FC BARCELONA: Ter Stegen; João Cancelo, Araújo, Christensen, Alonso (Balde, min.59); Gündogan, Romeu (Pedri, min.59), Gavi (Fermín, min.81); Raphinha (Yamal, min.59), Lewandowski y Ferran (Joao Felix, min.59). --GOLES. 1-0, minuto 40. Sikan. --ÁRBITRO: Irfan Peljto (BOS). Amonestó a Newerton (min.97), por el Shakhtar, y a Araújo (min.45+2), por el FC Barcelona. --ESTADIO: Volksparkstadion de Hamburgo.