Consolidar liderato o mantener opciones, objetivos dispares en Londres

Londres/Sevilla, 7 nov (EFE).- El Sevilla afronta su cita en Londres con la necesidad de sumar puntos para mantener opciones reales de acceder a los octavos de la Liga de Campeones mientras que el Arsenal espera consolidar en esta jornada su liderato en la fase de grupos a falta de los dos últimos partidos.

En la tercera jornada ambos se vieron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el 1-2 con el que acabó el partido mostró que el Arsenal de Mikel Arteta está un peldaño por encima del Sevilla del uruguayo Diego Alonso, pese a que en ese partido el conjunto hispalense mostró intensidad y ganas.

Los 'gunners' comandan el grupo con dos victorias y una derrota, la sufrida en Francia ante el Lens (2-1), y los sevillistas son terceros con dos empates y un partido perdido, mismos números que el cuarto clasificado, el PSV Eindhoven neerlandés, que tiene peor coeficiente de goles.

Con el exselecionador nacional de Uruguay no ha llegado el revulsivo que se esperaba en el Sevilla después de destituir a José Luis Mendilibar y, desde su presencia en el banquillo, solo suman tres empates en LaLiga -en casa ante el Real Madrid (1-1) y fuera frente al Cádiz (2-2) y Celta (1-1)-, una derrota europea ante el Arsenal y un triunfo ante el modesto Quintanar toledano en la Copa (0-3).

Diego Alonso no puede contar para este partido por lesión con el portero noruego Orjan Nyland, el central Sergio Ramos y el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, y tampoco están en la lista de convocados el central brasileño Marcao Teixeira y el extremo belga Adnan Januzaj al no estar inscritos en el torneo continental.

Sí ha viajado el centrocampista brasileño Fernando Reges, que fue baja de última hora para el partido del pasado sábado en Vigo ante el Celta por unas molestias en la zona lumbar derecha, por lo que podría volver a la titularidad, lo mismo que el serbio Marko Dmitrovic, que recuperaría su puesto en la portería después de que en las últimas semanas y en las tres competiciones se lo arrebatara Nyland.

El técnico sevillista no deberá reservar mucho ante la trascendencia del partido en el Emirates y, pese a que el domingo reciben al Betis en el derbi sevillano, pondrá ante el Arsenal todo lo mejor salvo esos tres lesionados que intentarán estar para el encuentro entre los 'eternos rivales' del próximo fin de semana.

Enfrente está el Arsenal, que tras su primera derrota en la Liga inglesa ante el Newcastle, y no exenta de polémica, quiere cambiar el chip en Europa para cerrar el billete a octavos. Para ello necesitan ganar al Sevilla y que el PSV Eindhoven pierda con el Lens. Un empate de los holandeses también dejaría la clasificación a tiro.

Los 'gunners' tienen la baja de Gabriel Jesús y de Thomas Partey, ambos con problemas musculares, y la duda de Martin Odegaard, que no ha jugado los dos últimos encuentros y será incertidumbre hasta última hora. Pese a esto, ha sido convocado por Noruega, lo que descarta cualquier tipo de gravedad en la lesión del ex del Real Madrid.

Para suplirle, Arteta puede optar por un doble pivote con Declan Rice, indiscutible, acompañado por Jorginho, con Kai Havertz, que aún no ha justificado los 75 millones de euros que pagaron por él en verano, o Fabio Vieira.

La baja de Jesús, el mejor delantero del equipo, será cubierta por Eddie Nketiah, titular en los tres últimos encuentros. El inglés hizo un triplete ante el Sheffield United pero se quedó a cero contra el West Ham United (3-1) y contra el Newcastle United (1-0).

Con Gabriel, William Saliba y Ben White como opciones seguras atrás, el lateral izquierdo lo puede ocupar una opción más conservadora como Takehiro Tomiyasu o Oleksandr Zinchenko, en caso de que Arteta quiera añadir un centrocampista más.

· Alineaciones probables:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Vieira, Jorginho, Rice; Saka, Nketiah y Martinelli.

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Fernando, Soumaré; Ocampos, Rakitic, Lukebakio; En-Nesyri.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).

Estadio: Emirates Stadium.

Hora: 21.00 (CET) (20.00 GMT) (20.00 local).

Londres, 7 nov (EFE).- Diego Alonso, entrenador del Sevilla, afirmó que "ganar es el bálsamo más grande" que hay, antes de enfrentarse este miércoles al Arsenal en un partido a vida o muerte en el que se juegan muchas de sus opciones de clasificarse a octavos de final.

"Estoy convencido de que la clasificación a octavos se va decidir en la última jornada, pero mañana tenemos una oportunidad para poder ganar puntos para llegar a nuestro objetivo", dijo Alonso en la rueda de prensa previa este martes en el Emirates Stadium.

"Es un partido ante un gran rival, para mí el cuarto o quinto mejor equipo de Europa. Nosotros ya tenemos la experiencia de haber jugado con ellos, vimos de lo que somos capaces. Lo que tenemos que hacer es competir de una forma similar a lo que hicimos semanas atrás, minimizando errores", señaló.

Desde su llegada al Sevilla, el uruguayo solo ha conseguido un triunfo ante el Quintanar de la Orden en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones su equipo marcha en tercera posición del grupo, con dos puntos de nueve posibles, a tres del Lens y a cuatro del Arsenal.

"El ganar ayuda, es indudable. Ganar es el bálsamo más grande que se puede tener en la competición, pero tenemos la seguridad desde dentro de cuál es el camino que queremos seguir, de cómo queremos jugar, de cómo estamos construyendo. Tenemos la seguridad del cuerpo técnico, de los jugadores y de la directiva. Es cuestión de tiempo, me hubiera encantado ganar al Real Madrid, al Cádiz, evidentemente. No soy obtuso ni una persona que no vea cuándo lo hacemos mal, como el día del Celta", manifestó.

Sobre posibles incorporaciones en el mercado invernal que se ajusten al modelo de juego de Alonso, el técnico evitó incidir en ello.

"Mi foco", dijo, "está en el día de mañana, pero evidentemente que hay una evaluación permanente, un conocimiento más exhaustivo de la plantilla. Estamos en franca sintonía. Entendemos claro cuál es el camino".

Ante los rumores de una salida que acompañan su inicio de etapa sevillista, Alonso fue muy claro sobre su situación en el club: "Me siento con toda la confianza".

Londres, 7 nov (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que tienen que ser "sinceros y abiertos" sobre los errores en el fútbol, después de las críticas que tuvo contra los árbitros tras la derrota contra el Newcastle el fin de semana pasado.

El Arsenal recibirá este miércoles en Liga de Campeones al Sevilla con la posibilidad de clasificarse a octavos de final, después de registrar la primera derrota en Premier League contra el Newcastle United en un partido marcado por un gol de Anthony Gordon que fue revisado en tres ocasiones.

"Es mi tarea estar delante de vosotros y ser sincero sobre lo que pasó y es lo que hice, hablé de forma muy abierta, la decisión condicionó el partido. Mi tarea es defender a mi gente de la mejor manera posible, es lo que voy a hacer siempre", dijo Arteta.

"Los errores son parte del juego y nuestro trabajo es mejorar el juego, de la forma más constructiva. Los errores son parte de la evolución, los obstáculos son parte del camino. Si el problema lo dejamos en el cajón, va a oler".

Arteta confirmó en rueda de prensa que Gabriel Jesús será baja para este encuentro y que Martin Odegaard, que se ha perdido los dos últimos partidos, es duda.

Sobre el Sevilla, Arteta insistió en que tendrán que hacer "muchas cosas bien mañana", que se enfrentan "a un gran equipo" y que los sevillistas tienen "mucha experiencia en esta competición".