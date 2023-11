Brendan Rodgers: "Cuando miras detalladamente, ha sido una roja muy rigurosa"

El entrenador del Celtic FC, Brendan Rodgers, se quejó de la "muy rigurosa" expulsión del delantero japonés Daizen Maeda en su partido de este martes contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 4 del Grupo E en la Liga de Campeones y que terminó con una rotunda victoria de los colchoneros por 6-0. "Creemos que no era jugada para roja, hemos visto varias veces las repeticiones y ambos chocan entre ellos, se pegan una patada mutuamente. Creo que las imágenes no representan la acción real que ha ocurrido sobre el terreno de juego", lamentó Rodgers, después del encuentro, en la sala de prensa del estadio Cívitas Metropolitano. "Cuando miras detalladamente, ha sido una roja muy rigurosa. Cierto que incluso con 11 jugadores tendríamos que haber estado a tope para sacar algo de aquí. En el momento en que nos quedamos 10 contra 11, el partido se convirtió en algo mucho más difícil", argumentó el técnico del Celtic. Tras analizar la clara derrota, el entrenador visitante volvió a ser preguntado por la polémica expulsión de Maeda en el minuto 23. Aunque el árbitro eslovaco Ivan Kruzliak en primera instancia había mostrado tarjeta amarilla al nipón, corrigió su decisión tras consultar al VAR. Y esa roja directa dejó cabizbajo al equipo entrenado por Rodgers. "En la imagen se ve que levanta el pie nuestro jugador, pero no se ve la jugada entera. No se ve la intensidad de la acción y son ambos jugadores los que chocan. Pero bueno, el árbitro cambió de opinión y eso nos complicó el partido", insistió Rodgers finalmente, admitiendo que su buena opinión del VAR ha cambiado con el paso de los años.