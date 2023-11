Blink-182, Sam Smith y Feid encabezan el line-up del Lollapalooza Chile 2024

Santiago de Chile, 7 nov (EFE).- Renombradas bandas y músicos internacionales como Blink-182, Feid, Sam Smith, SZA, Limp Bizkit y Arcade Fire, entre otras, encabezarán la alineación de artistas confirmados para la próxima versión del festival de música contemporánea Lollapalooza Chile 2024, según informó la organización del evento este martes a través de un comunicado.

Durante los días 15, 16 y 17 de marzo del próximo año, la capital chilena, al igual que Buenos Aires y Sao Paulo, recibirá por onceava oportunidad el concierto que reúne a decenas de exponentes de diversos géneros a nivel mundial, dispersos en múltiples escenarios simultáneos.

Además de los headliners, en el grupo de seis bandas que encabezarán el festival y cerrarán cada jornada de buena música, estarán presentes icónicos artistas como Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Jugle, Phoenix, Above & Beyond, Meduza y The Blaze.

El Lollapalooza, que se expandió a Latinoamérica en 2011 con una primera edición en Santiago de Chile, es un evento musical consolidado, transformado en una referencia para estilos como el pop, el reguetón y el trap, entre otros géneros. EFE

