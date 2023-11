Banqueros Fed prometen foco en datos y en enfriar inflación

(Bloomberg) -- Dos banqueros de la Reserva Federal enfatizaron el martes que su principal objetivo es reducir completamente la inflación al objetivo del 2% del banco central, en medio de señales de que la economía y el mercado laboral están resistiendo.

“Tenemos que reducir la inflación, esa es la tarea número uno”, dijo el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el martes en una entrevista con CNBC. “Estoy absolutamente convencido de que eso es lo que deberíamos estar vigilando”, y añadió que el crecimiento económico y del empleo no puede ser el foco clave ahora.

Goolsbee, que ha tenido una postura más cautelosa respecto de aumentar demasiado las tasas y causar demasiado daño económico en el proceso, dijo que no quería comprometerse previamente sobre si la Fed necesitaría aumentar los costos de endeudamiento en futuras reuniones.

El presidente de la Reserva Federal Mineápolis, Neel Kashkari, reiteró en Bloomberg Television el compromiso de Goolsbee de enfriar los precios, pero dijo que la lucha contra la inflación de la Reserva Federal aún no ha terminado.

“En última instancia, la economía nos dirá cuánto se necesita para llegar allí. Y simplemente no lo sé”, aseveró Kashkari, añadiendo que él y sus colegas necesitan bajar los precios “en un período de tiempo razonable”.

Goolsbee y Kashkari, ambos votantes en Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de este año, hablaron casi una semana después de que la Reserva Federal dejara las tasas de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva. La semana pasada, las autoridades mantuvieron las tasas en un rango de 5,25% a 5,5%, un máximo de 22 años, y el presidente del banco central, Jerome Powell, insinuó que la autoridad monetaria podría haber terminado con el aumento de las tasas de interés.

Ambos miembros de la Fed también señalaron que a medida que la inflación baje, las tasas de interés reales aumentarán, lo que endurecerá la política monetaria y potencialmente justificará recortes si el impacto es demasiado fuerte.

“Si no retrocediéramos un poco, entonces las tasas reales serían cada vez más ajustadas y eso es real, eso es matemática”, dijo Kashkari.

Si bien se siente alentado por la desinflación que está en marcha, Kashkari señaló que la actividad económica y el mercado laboral siguen siendo sólidos.

“No veo mucha evidencia de que la economía se esté debilitando”, dijo.

Goolsbee añadió que, si bien la economía se ha estado enfriando, los aspectos inusuales de la situación pospandemia pueden estar creando un entorno en el que pueda ocurrir una rápida desinflación sin provocar una recesión total, un escenario que él llama el “camino dorado”.

“Reducir la inflación tanto como lo estamos haciendo sin una gran recesión, eso algo que básicamente nunca ha sucedido”, dijo Goolsbee. “Pero debido a lo extraño de este momento, existe la posibilidad de que hayamos tomado el camino dorado, que hayamos reducido la inflación sin una recesión”.

Señaló que algunas mejoras del lado de la oferta, como la reducción de los cuellos de botella pandémicos y un aumento de la participación laboral, están ayudando a evitar que la economía se debilite sustancialmente.

