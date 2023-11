'20.000 especies de abejas', 'Cerrar los ojos', 'La sociedad de la nieve' y 'Upon Entry', nominadas a los premios Forqué

Los Premios José María Forqué han anunciado este martes las nominaciones de su 29ª edición con '20.000 especies de abejas' (Estibaliz Urresola), 'Cerrar los Ojos' (Víctor Erice), 'La sociedad de la nieve' (J.A. Bayona) y 'Upon Entry' (Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas) como películas finalistas en la categoría de Mejor largometraje de ficción. Las obras finalistas a los Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 16 de diciembre en el Palacio Municipal - Ifema Madrid, han sido seleccionadas entre un total de 397 candidatas (75 más que el pasado año). El premio cuenta con una dotación de 30.000 euros. La película de Estibaliz Urresola, de Víctor Erice y de Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas optan a dos galardones. En el caso de '20.000 especies de abejas', la cinta ha sido nominada al Premio al cine y educación en valores; 'Cerrar los ojos' también a Mejor Interpretación Masculina por el papel de Manolo Solo; y 'Upon Entry' optará al Premio a la Mejor Interpretación Masculina (Alberto Ammann). Además, 'Un Amor' de Isabel Coixet obtiene también dos nominaciones, a Mejor Interpretación Masculina (Hovik Keuchkerian) y a Mejor Interpretación Femenina (Laia Costa). Así, la selección de actores que optan al premio a Mejor Interpretación Masculina queda compuesta por Alberto Ammann (Upon Entry), David Verdaguer (Saben Aquell) por meterse en la piel del mítico cómico Eugenio, Hovik Keuchkerian (Un amor) y Manolo Solo ('Cerrar los ojos'). Mientras tanto, las candidatas al Premio a Mejor Interpretación Femenina más votadas han sido Blanca Portillo ('Teresa') por su papel en la adaptación de la obra de Juan Mayorga por Paula Ortiz, Laia Costa ('Un amor') por interpretar a una mujer que huye de su abrumadora vida en la ciudad para descubrirse a sí misma, Malena Alterio ('Que nadie duerma') por su papel en la adaptación de la novela de Juan José Millás y María Vázquez ('Matria') por encarnar la dura vida de una madre en una aldea de Galicia. 'LA MESÍAS' DE 'LOS JAVIS', PIEZA CON MÁS NOMINACIONES En el apartado de series, 'La Mesías', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis'), se ha alzado como la pieza audiovisual con mayor número de nominaciones. Entre sus cinco candidaturas, figuran dos dobletes en las categorías a Mejor Interpretación Masculina en Series de ficción (Albert Pla, Roger Casamajor) y Mejor Interpretación Femenina en Series de ficción (Ana Rujas, Lola Dueñas). La serie de ficción competirá con la segunda temporada de '30 Monedas', 'El cuerpo en llamas', con dos nominaciones y 'Poquita Fe', con tres nominaciones; por alzarse con el Premio Forqué a la Mejor Serie de Ficción, que asciende a 6.000 euros. A las producciones mencionadas se sumarán la segunda temporada de 'Rapa', que cuenta con una nominación a Mejor Interpretación Masculina en serie para Javier Cámara, quien ya obtuvo el Forqué a Mejor Interpretación Masculina en la 26 edición por la película 'Sentimental' (Cesc Gay) y a Mejor Interpretación Masculina en Serie en la 27 edición por 'Venga Juan'. La selección de actores que optan al premio a Mejor Interpretación Masculina en serie queda compuesta por Albert Pla, Roger Casamajor (La Mesías), Javier Cámara (Rapa) y Raúl Cimas (Poquita fe). Mientras tanto, las candidatas al Premio a Mejor Interpretación Femenina más votadas han sido Ana Rujas y Lola Dueñas (La Mesías), Esperanza Pedreño (Poquita fe) y Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas). El premio al Mejor Cortometraje Cinematográfico estará disputado por las producciones 'Actos por partes' (Sergio Millán), 'Aunque es de noche' (Guillermo García López) y 'Paris 70' (Dani Feixas Roca), mientras que al de Mejor Largometraje Documental, al que han postulado 90 cintas, aspirarán 'El caso Padilla' (Pavel Giroud), 'Iberia, Naturaleza Infinita' (Arturo Menor Campillo), 'Juan Mariné. Un siglo de cine' (María Luisa Pujol) y 'Samsara' (Lois Patiño). PREMIO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES Asimismo, los Forqué reivindicarán su vocación panhispánica con la concesión del Premio a la Mejor Película Latinoamericana del Año, en el que competirán 'La memoria infinita' (Maite Alberdi, Chile), 'La pecera' (Glorimar Marrero Sánchez, Puerto Rico), 'Los colonos' (Felipe Gálvez Haberle, Chile) y 'Puan' (María Alché; Benjamín Naishtat, Argentina). De la misma manera, el galardón Premio al cine y educación en valores pondrá de relieve la función didáctica del cine con '20.000 especies de abejas' (Estibaliz Urresola), 'CampeoneX' (Javier Fesser), 'Chinas' (Arantxa Echevarría) y 'Te estoy amando locamente' (Alejandro Marín) como competidoras. Por último, la institución ha incorporado a la lista de galardones el Premio al Mejor Largometraje de Animación como categoría independiente en la que competirán 'Dispararon al pianista' (Fernando Trueba y Javier Mariscal); 'El sueño de la Sultana' (Isabel Helguera); la comedia de aventuras 'Momias' (Juan Jesús García Galocha) y 'Robot dreams' (Pablo Berger).