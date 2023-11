Windows 11 reduce las aplicaciones instaladas por defecto prescindiendo de Mapas y Películas y TV

Microsoft ha comenzado a reducir las aplicaciones instaladas por defecto con Windows 11, que ya no incluirá de forma automática ni la aplicación de Mapas, ni la de Películas y TV, en el sistema operativo, si no que estarán disponibles para su descarga a través de Microsoft Store. Con la instalación de Windows es habitual que la tecnológica incluya diversas aplicaciones de forma predeterminada en el sistema operativo, de cara a ofrecer distintos servicios. Sin embargo, estas 'apps' pueden no ser de utilidad para algunos usuarios y, al incluirse por defecto con la descarga del sistema operativo, ocupan espacio y pueden ocasionar un funcionamiento más lento del dispositivo. En este marco, de cara a solucionar este inconveniente, Microsoft ha comenzado a eliminar algunas aplicaciones preinstaladas con la compilación 25987 de Windows 11 Insiders, lanzada en el canal Canary. Se trata de las aplicaciones Mapas y Películas y TV que, a partir de ahora, estarán disponibles a través de Microsoft Store. Así lo ha detallado Microsoft en un comunicado sobre las novedades de la última versión de Windows 11 para Insiders en su blog, donde ha señalado que, a partir de esta compilación, "las aplicaciones de Mapas y Películas y TV de Windows ya no se instalarán después de realizar una instalación limpia del sistema operativo". Es decir, para aquellos usuarios que, por ejemplo, hayan instalado el sistema operativo por primera vez y quieran utilizar dichas 'apps', ya no las tendrán incluidas automáticamente en el sistema, si no que estarán disponibles para su descarga a través de Microsoft Store, donde también se mantendrán actualizadas. No obstante, Microsoft ha especificado que, en caso de disponer de las aplicaciones Mapas y Películas y TV ya instaladas, "no se eliminarán" durante la actualización para Insiders en el canal Canary. La aplicación de Películas y TV ofrece un servicio para comprar o alquilar películas y series de televisión desde el ordenador, así como para reproducir dicho contenido en HD. Además, también sirve como gestor de vídeos. Por su parte, la 'app' de Mapas es una herramienta capaz de ofrecer indicaciones al usuario para guiarle a través de una ruta, ya sea conduciendo o caminando, para llegar a un lugar deseado. Funciona de forma similar a Google Maps, y también incluye información de comercios, reseñas y funciones como las vistas de 360 grados a nivel de la calle.