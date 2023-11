Vivendi impugnará la venta de la red fija de TIM a KKR por hasta 22.000 millones

El grupo francés Vivendi, principal accionista de la operadora Telecom Italia (TIM), ha expresado su intención de impugnar la decisión del consejo de la compañía transalpina de vender NetCo, su filial de red fija, al fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por un máximo de 22.000 millones de euros al considerar que los derechos de los accionistas "han sido pisoteados". En un comunicado, Vivendi lamenta profundamente que la junta directiva de TIM haya aceptado la oferta de compra de KKR sin informar primero y solicitar un voto de sus accionistas, contraviniendo así las normas de gobernanza aplicables, añadiendo que se han ignorado completamente sus solicitudes razonadas para proteger a todos los accionistas. "El consejo de administración de TIM ha privado a cada accionista del derecho de expresar su opinión en la junta, así como del correspondiente derecho de retiro para los accionistas disidentes", señala el grupo galo, para el que la venta de la red de infraestructura implicaba un cambio en el objeto social de TIM que habría requerido una modificación previa de los estatutos de la empresa, decisión que es competencia exclusiva de la junta extraordinaria de accionistas. De este modo, Vivendi considera que la resolución adoptada por el consejo de administración "es ilegal" y conlleva la responsabilidad de los directores de TIM que votaron a favor de la transacción, por lo que utilizará todos los medios legales a su alcance para impugnar esta decisión y proteger sus derechos y los de todos los accionistas. VENTA A KKR Este domingo, el consejo de administración de TIM anunció la aprobación por una mayoría de 11 votos contra 3 aprobó de la oferta vinculante sobre NetCo presentada por KKR, que valora los activos en 18.800 millones de euros, con la posibilidad de alcanzar los 22.000 millones si concurren ciertas condiciones. Según la oferta aceptada, se espera que el cierre de la transacción se producirá en el verano de 2024, una vez que se completen las actividades preparatorias y se cumplan las condiciones precedentes. La operadora italiana señaló que esta venta permitirá a la compañía reducir su deuda financiera en alrededor de 14.000 millones de euros, además de brindar a TIM la oportunidad de operar en el mercado interno beneficiándose de la reducción de una serie de restricciones regulatorias y también contribuirá a mantener la flexibilidad estratégica prevista en su plan estratégico. Por otro lado, el consejo de TIM informó de que había considerado insuficiente la oferta no vinculante sobre Sparkle, el negocio de cable submarino de la operadora, por lo que encargó al CEO de la compañía comprobar la posibilidad de recibir una oferta vinculante de mayor valor una vez finalizada la due diligence, cuyo plazo se ha ampliado hasta el 5 de diciembre. TIM había informado el pasado 16 de octubre de la recepción de una oferta vinculante por parte de KKR por NetCo, mientras que el fondo había formulado una oferta no vinculante por Sparkle. El consejo de administración de TIM rechazó a finales del pasado junio la oferta no vinculante sobre NetCo realizada por el consorcio integrado por CDP Equity y Macquarie Infrastructure & Real Assets y comenzó a negociar en exclusiva con KKR para obtener una oferta vinculante.