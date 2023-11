Vinícius Jr, Caroline Weir, la selección femenina y David Silva, premiados por la AFE

El delantero brasileño Vinícius Jr, la delantera escocesa Caroline Weir, el exjugador David Silva y la selección española femenina de fútbol, flamante campeona del mundo, recibieron este lunes sus respectivos galardones en la segunda edición de los Premios AFE celebrada este lunes en el Real Casino de Madrid. Tras la votación de los jugadores, Vinícius Junior y Caroline Weir fueron distinguidos como los mejores jugadores de sus respectivas competiciones, LaLiga EA Sports y la Liga F, mientras que el canario, que anunció su retirada este año tras sufrir una grave lesión de rodilla, y la campeona del mundo, se hicieron con el de la 'Trayectoria Deportiva'. En la entrega de premios estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos. También estuvo la FIFA representada por parte de Mattias Grafström, secretario general en funciones, y el español Emilio García Silvero, director legal. David Aganzo dejó claro que "se avecinan buenos momentos para el futbol español" y que a pesar de que a nivel nacional han sufrido "mucho daño", las ligas españolas tienen que ser "más potentes" y lograr que "el fútbol femenino se acerque a nivel real al masculino". "Estos premios son diferentes a todos los demás, los propios jugadores son los que eligen a los premiados y esta gala va a ser un ejemplo a nivel mundial. A nivel general no tenemos los mismos problemas que en 1978, pero si problemas de calendario o de racismo y de odio, aunque estoy muy orgulloso del trabajo de este sindicato", detalló. Víctor Francos recordó que los premiados "destacan por su empeño y dedicación al fútbol" y que "queda mucho por mejorar", por lo que pidió aprovechar que el deporte es "una maravillosa herramienta para impulsar la igualdad real", lo cual es "una realidad" que se contempla como "nunca antes". "Estamos impulsando el deporte como un aspecto fundamental de los españoles, como motor de transformación, de empleo, de progreso y de desarrollo, así como herramienta de inclusión y cohesión. El CSD pone énfasis en tres aspectos fundamentales; la mujer y la igualdad en el deporte, la práctica deportiva en entornos seguros y la realización de los comportamientos en el deporte", remarcó. Tanto Vinícius Júnior como Caroline Weir no estuvieron presentes en la gala, pero se mostraron muy agradecidos por ser galardonados con este premio individual donde los capitanes de los 20 equipos de sus respectivas ligas fueron los que con sus votos les dieron como ganadores. El extremo brasileño, a través de un vídeo, se mostró muy "contento" y agradeció a "todos" los compañeros que le seleccionaron como mejor jugador de la temporada 2022-23. Además, el jugador de 23 años admitió que espera volver a conseguir este premio por "muchos años más". La mediapunta escocesa del Real Madrid Caroline Weir quiso agradecer a "todos" por este trofeo y pidió disculpas por no poder acudir al evento debido a su grave lesión de ligamento cruzado de su pierna izquierda que la apartará esta temporada de disputar gran parte de los encuentros del equipo merengue. MARÍA PÉREZ: "EL MUNDIAL ES EL SUEÑO DE TODA FUTBOLISTA" Por otro lado, quien sí estuvo presente fue el ya retirado David Silva, que tuvo que forzar su retirada con la Real Sociedad tras una grave lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El centrocampista de 37 años recibió el premio a la mejor Trayectoria Deportiva y admitió que "desde muy joven" ya estaba "afiliado a la AFE", una asociación que "cuando llegan los momentos difíciles lo hace más fácil". María Pérez, campeona con la selección española femenina de fútbol, fue la que hizo los honores a la hora de recoger el premio a la mejor Trayectoria Deportiva para el combinado nacional. "El Mundial es el sueño de toda futbolista, espero que dentro de unos años podamos ganar uno o dos más. Creo que se están haciendo las cosas muy bien y que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados y tener ese apoyo del sindicato nos ayuda a seguir luchando por lo que queremos que es la igualdad", señaló. En cuanto a los tres premios especiales, AFE entregó el Premio Manuel Esteo -fundador de AFE- a los servicios médicos del Córdoba CF, dirigidos por José Miguel Bretones y a su jugador Dragisa Gudelj, por la intervención de los sanitarios para salvar la vida del futbolista tras sufrir un paro cardíaco en el transcurso de un partido de la pasada temporada. Además, se entregaron distinciones de las cinco categorías no profesionales del fútbol, el Premio Quini y el Premio Natalia Pablos a los máximos goleadores/as y el Premio Arconada y el Premio Carmen Arce 'Kubalita' a los porteros/as menos goleados/as. Finalmente, la asociación también decidió otorgar a título póstumo el Premio Fundación AFE al periodista recientemente fallecido Pepe Domingo Castaño, "por su labor y trayectoria profesional en el mundo del deporte".