Resultados corporativos muestran caída en tendencia consumo EEUU

(Bloomberg) -- Las empresas estadounidenses están ofreciendo los informes de ventas más sombríos en cuatro años durante esta temporada de resultados, una señal de que el debilitamiento de la demanda de los consumidores está limitando la capacidad de las empresas para subir aún más los precios.

Luego de que más del 80% de las empresas del S&P 500 ya reportara sus resultados, menos de la mitad de ellas ha superado las estimaciones de ingresos para el tercer trimestre, la proporción más baja desde el mismo período de 2019, según datos compilados por Bloomberg Intelligence. El ritmo de crecimiento de las ventas a nivel mundial también se ha moderado hasta “el extremo inferior de sus rangos prepandémicos”, dijeron estrategas Deutsche Bank Group AG.

Esto ha eclipsado un aumento sorpresivo en las ganancias trimestrales hasta el momento, y los inversionistas se centran en una larga lista de advertencias sobre los ingresos de empresas como Apple Inc. y Estée Lauder Cos.

“Escuchamos mucha cautela en las directrices de las gerencias durante la temporada de resultados y eso es exactamente lo que estamos observando: ventas más débiles y compresión de márgenes a medida que disminuye el poder de fijación de precios”, dijo Marija Veitmane, estratega sénior de activos múltiples de State Street Global Markets. “Por ahora, los consumidores y las empresas todavía tienen acceso al crédito, pero este se está volviendo más difícil de obtener y más caro. Una vez que se acabe, observaremos consecuencias más severas”.

Un análisis de Bloomberg de las transcripciones de llamadas sobre resultados muestra que “demanda débil” se encuentra entre las frases de mayor tendencia tanto en EE.UU. como en Europa. Cuando todavía falta que un 20% de las empresas informen sus resultados, estas menciones ya son las segundas más altas registradas, según datos que se remontan al año 2000.

Las cifras de Barclays Plc también muestran que los equipos directivos están mucho más negativos sobre las perspectivas de ingresos que sobre las ganancias, ya que los márgenes parecen mantenerse estables por ahora. Como resultado, los analistas están revisando las estimaciones de ventas a la baja más rápido que las de ganancias por acción, dijo el estratega Emmanuel Cau.

Para Michael Wilson de Morgan Stanley, la tendencia señala particularmente una erosión del poder de fijación de precios de los bienes sobre los servicios. El estratega, uno de los principales bajistas sobre la renta variable en Wall Street, mantuvo su visión pesimista sobre el S&P 500 durante el resto de 2023, debido a sombrías perspectivas de ganancias, datos macroeconómicos más débiles y un deterioro de las perspectivas de los analistas.

Nota Original:Worst Sales Beats in Years Show Weakening US Consumer Trends

--Con la colaboración de Michael Msika.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.