(Previa) El PSG desea encarrilar los octavos y Dortmund y Newcastle pugnan en el 'grupo de la muerte'

Paris Saint-Germain y AC Milan se enfrentan este martes en la jornada 4 de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024, en un partido en el que los parisinos podrían sellar virtualmente su pase a octavos de final si vencen, mientras todo lo que no sea ganar deja a los italianos casi descartados para los cruces, en un 'grupo de la muerte' en el que se vivirá un Borussia Dortmund-Newcastle con todo igualado para pugnar por la segunda plaza del Grupo F. San Siro acoge (21.00) el duelo entre PSG y Milan, un enfrentamiento que cayó del lado de los franceses (3-0) hace dos semanas, lo que convierte el de este martes en un partido a vida o muerte para los 'rossoneri'. Tras las tres primeras jornadas, el conjunto milanista tan solo ha sumado dos puntos, por lo que una nueva derrota ante los franceses pondría muy complicado su pase a los octavos. Por su parte, los franceses se acercarían a la siguiente ronda con una victoria, que en caso de producirse los colocaría con 9 unidades al frente del Grupo F. Los de Pioli no llegan en buen momento, tras encadenar cuatro partidos sin ganar, cayendo derrotado en tres de ellos. Unos resultados que le han hecho caer hasta la tercera posición en la competición doméstica tras un gran arranque que, eso sí, se vio empañado por la goleada en el derbi ante el Inter (5-1). Además, en Europa, aún no saben lo que es marcar, habiendo logrado sus dos únicos puntos gracias a dos empates sin goles ante Newcastle y Dortmund. Además, para el crucial encuentro de este martes, el técnico italiano no podrá contar con dos jugadores fijos en su sistema, y que fueron de la partida en el Parque de los Príncipes, el extremo Christian Pulisic y el lateral diestro Pierre Kalulu. Sus sustitutos en el once podrían ser Calabria, en la zaga, y Noah Okafor, en el ataque. Por su parte, el PSG llega en dinámica totalmente contrapuesta a su rival. El equipo de Luis Enrique encadena cinco victorias consecutivas, su mejor racha desde que el técnico asturiano se hiciera cargo del equipo. Cuatro de ellas en Liga, para colocarse a tan solo un punto del líder, el Niza, y afianzar su camino europeo. Ante el Milan, intentarán lograr su primera victoria en Europa en San Siro, un triunfo que dejaría a los parisinos a tan solo un punto de la clasificación a los cruces. En cuanto a lo deportivo, a las bajas prolongadas de Asensio, Kimpembe y Nuno Mendes se suma la de Danilo Pereira. Los que sí estarán son Kylian Mbappé y Zaire-Emery, los más decisivos en el PSG en los últimos partidos, ya que entre el delantero y el centrocampista han marcado 5 de los últimos 9 goles del equipo. En el otro partido del Grupo F, Dortmund y Newcastle miden sus fuerzas en el Signa Iduna Park (18.45) igualados a 4 puntos en la clasificación. La última victoria de los alemanes ante los ingleses los metió en la lucha por el pase a octavos, y ante su afición, donde no pierde un partido de fase de grupos de la Champions desde noviembre de 2021, intentarán repetirlo. Así, olvidarían la dolorosa derrota sufrida en Bundesliga este fin de semana a manos del Bayern (0-4). De igual modo, el equipo del noreste de Inglaterra, que viene de lograr dos victorias consecutivas ante rivales del 'Big Six' -0-3 ante el United en EFL Cup y 1-0 ante el Arsenal en Premier League- buscará continuar con su buena racha en tierras germanas, donde nunca ha perdido, para sacar un buen resultado que les siga manteniendo en la lucha. Además del grupo de los duelos del 'grupo de la muerte', la jornada de martes puede certificar la clasificación de Manchester City y Leipzig. Para ello, a ambos les basta con ganar sus respectivos partidos, ante al Young Boys suizo los de Guardiola, y frente al Estrella Roja de Belgrado, los alemanes. En los grupos de los equipos españoles, el Oporto, enmarcado con el Barça, podría dejar prácticamente finiquitada su clasificación con una victoria ante el Amberes en Do Dragao (21.00). Mientras que Lazio y Feyenoord, en el grupo del Atlético, disputarán en el Olímpico de Roma (21.00) un duelo crucial para sus aspiraciones, en el que una victoria de los neerlandeses dejaría muy tocado al equipo de Maurizio Sarri.