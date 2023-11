Las Finales de la Billie Jean King Cup de Sevilla se equiparan en premios a la Davis

Las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge, que se disputan en La Cartuja de Sevilla del 7 al 12 de noviembre, batirán el récord de premios en metálico para las participantes y las ganadoras, equivalentes a los premios en metálico que se conceden en las Davis Cup Finals 2023. Con el apoyo del patrocinador principal, Gainbridge, las Finales de la Billie Jean King Cup 2023 de Sevilla ofrecerán una retribución "sin precedentes" de 9,6 millones de dólares en premios para las jugadoras. Además, las integrantes del equipo que se proclame campeón recibirán una cifra récord de 2,4 millones de dólares, como parte del programa 'Advantage All' de la Federación Internacional de Tenis (ITF) para impulsar el valor del juego femenino. La dotación económica récord de este año se repartirá de la siguiente manera: 2,4 millones de euros para el equipo campeón del mundo, 1,44 millones para las finalistas, 960.000 dólares para las jugadoras de los equipos semifinalistas y 480.000 dólares para aquellos equipos que no superen la fase de grupos. El presidente de la ITF, David Haggerty, aseguró que está "orgullosos" de anunciar estas cifras récord. "Lograr la paridad de género en nuestro deporte es una parte clave del programa 'Advantage All' de la ITF, y estoy encantado de que podamos ofrecer premios en metálico equivalentes a los de la Copa Davis de nuevo este año", valoró. "Estamos muy agradecidos a nuestro patrocinador principal, Gainbridge, por ayudarnos a hacer esto posible y por su continuo apoyo mientras seguimos construyendo el reciente crecimiento de la Copa del Mundo de Tenis femenino", añadió. Por su parte, el CEO y presidente de Group 1001 --empresa matriz de Gainbridge--, Dan Towriss, aseguró que la compañía está comprometida con el deporte femenino y encantada de contribuir a que la dotación económica de los premios de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge sean equivalentes a los de la Copa Davis. "Estoy deseando ver una gran competición y entregar el mayor cheque de la historia del evento al equipo ganador", apuntó. La competición, fundada como Copa Federación en 1963, cumple 60 años y fue renovada en 2020. El año pasado fue retransmitida en 196 territorios, una cifra sin precedentes, y este año se inscribieron 134 países.