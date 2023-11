Koundé: "A lo largo de los partido nos falta estar más concentrados defensivamente"

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El central Jules Kounde admitió este lunes que el Barcelona no está tan concentrado defensivamente con respecto al curso pasado, si bien puntualizó que es un detalle que el equipo está intentando mejorar.

"A lo largo de los partidos nos falta estar más concentrados defensivamente, nos abrimos demasiado y concedimos más que el año pasado. Lo estamos trabajando porque el equipo tiene nuevos jugadores. Tenemos que corregir estos detalles", afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones contra Shakhtar.

Koundé aseguró que, tras la victoria sobre la bocina ante la Real (0-1), los jugadores tienen sensaciones "mixtas", ya que están "contentos" por los tres puntos, si bien son conscientes de que tienen que mejorar.

"A lo largo de la temporada hay partidos en los que no juegas bien y hay que sacar los tres puntos. Es lo que hicimos ante la Real. El equipo supo sufrir y respondió ante la adversidad", remarcó el zaguero galo.

Así, consideró que "lo importante es seguir trabajando y seguir sufriendo juntos" como hicieron la temporada pasada y en el último partido en el Reale Arena.

Entre los aspectos colectivos a evolucionar, señaló que la salida de balón es algo que están trabajando: "En el último partido la Real nos complicó mucho la salida de balón. Es un tema de comunicarse, estar siempre en movimiento y de intensidad. Seguro que lo mejoraremos mañana".

Precisamente, Koundé calificó el partido contra el Shakhtar de "superimportante", ya que de sumar un punto el Barça certificaría el pase a los octavos de final de manera matemática.

"Más que destacar un jugador, es un colectivo que juega bien al balón si le dejas tiempo y no le presionas. En la segunda parte de la ida, no lo hicimos tanto y estuvieron bien. Nos costó al final. Intentaremos no dejarles tiempo para jugar", analizó sobre el partido contra el equipo ucraniano.

En la comparecencia, el futbolista galo también fue preguntado por su rol esta temporada en la que está jugando de central. Koundé se mostró "contento" de jugar en el eje de la defensa y no en la posición de lateral derecho, que ocupó en muchos partidos de la temporada pasada, aunque remarcó que siempre está a disposición de jugar donde decida Xavi Hernández.

"Tuve una conversación con Xavi al final de la temporada porque quería jugar donde más puedo aportar, pero nunca me voy a negar a jugar de lateral derecho", desveló . EFE

