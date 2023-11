Jorge Almirón se despide de Boca con "tristeza" por no cumplir el sueño de la Séptima

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El extrenador de Boca Juniors Jorge Almirón publicó este lunes en sus redes sociales una carta de despedida en la que lamentó no haber podido cumplir a sus hinchas "el sueño de la Séptima" tras caer ante Fluminense por 1-2 en la final de la Copa Libertadores.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores", declaró.

Boca Juniors buscaba el séptimo título de la Copa Libertadores que hubiera igualado el récord de Independiente de Avellaneda por el que es llamado 'Rey de Copas' desde 1984.

Almirón agradeció al Consejo y a los directivos, entre ellos al legendario Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, y se enorgulleció por el rendimiento de su plantilla.

"En estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción", declaró el de San Miguel (provincia de Buenos Aires).

Sobre todo, destacó que el momento que atravesaba la entidad de la Ribera a su llegada era muy negativo, y que haber contribuido a que los futbolistas que en su momento fueron cuestionados e insultados ahora sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es de lo más satisfactorio de su estadía.

Almirón dijo que la decisión de abandonar el banquillo de Boca fue muy dolorosa, pero garantizó que nunca olvidará el afecto de los hinchas, ni lo vivido en los días previos a la final de Río de Janeiro.

"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo", dijo.

El extrenador de Lanús y Elche culminó el comunicado con la frase "Gracias, fuerza y vamos Boca!".

Al equipo capitalino lo dirigirá hasta el final de la temporada Mariano Herrón, quien ya entrenó a Boca este curso durante tres partidos justo antes de la llegada de Almirón. Después fue designado como técnico del equipo de reservas.