Haaland se entrena y espanta los rumores de una lesión

Londres, 6 nov (EFE).- Erling Haaland se entrenó este lunes con normalidad y estará disponible para el partido de Liga de Campeones contra el Young Boys en el que los de Pep Guardiola pueden sellar el pase a octavos de final.

El noruego fue sustituido al descanso en la victoria por 6-1 contra el Bournemouth por un problema en el tobillo, pero Pep Guardiola dijo este lunes que el jugador se encuentra mucho mejor y que, si los doctores le dan el visto bueno, jugará contra los suizos.

"Ayer me dijo que estaba mucho mejor que el día de partido. Hablaré con los médicos y si él dice que está listo y que no tiene dolor, consideraré si juega o no", dijo Guardiola en rueda de prensa.