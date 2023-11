Exportación trigo EEUU en mínimo de 20 años por sequedad de ríos

(Bloomberg) -- Las exportaciones de trigo de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en dos décadas debido a una brusca disminución del flujo de agua en el río Misisipi y la competencia de los amplios suministros mundiales de cereales.

La sequía ha agotado el Mississippi, donde históricamente cerca de dos tercios de las exportaciones de cereales de EE.UU. se han transportado en embarcaciones al golfo de EE.UU. Los niveles de agua han mejorado ligeramente desde el mínimo récord del mes pasado, pero los compradores de cultivos del mundo ya están adquiriendo más suministros de otros lugares. Esto ha limitado la demanda de cereales estadounidenses y ha contribuido a que el país pierda su estatus como exportador favorito.

Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense en la semana que finalizó el 2 de noviembre totalizaron solo 71.608 toneladas métricas, y parte del trigo se envió desde Duluth, Minesota, a través de los llamados “grandes lagos”, pero prácticamente nada por el río Misisipi, según el Departamento de Agricultura de EE.UU.

Nota Original:Wheat Exports From the US Plunge to 20-Year Low as Rivers Dry Up

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.