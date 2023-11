España, Italia y Portugal se unen para promover el consumomoderado del vino

La Federación Española del Vino (FEV), coordinador en España del programa Wine in Moderation, se unirá este próximo miércoles a la primera edición del WiM Day, una iniciativa impulsada por la Asociación 'Wine in Moderation', de la que forman organizaciones de distintos países en Europa y Latinoamérica, para promover una cultura sostenible del vino a través del consumo moderado como parte de un estilo de vida saludable, según informa en un comunicado. En concreto, esta jornada esa una acción internacional diseñada para aumentar la concienciación sobre la importancia del consumo responsable y moderado de vino, informando a los consumidores para tomar decisiones responsables, evitando el consumo abusivo y apreciando al máximo la historia y cultura que contiene cada copa de vino. De esta forma, se lanza la campaña '¿El mejor vino? El que puedes recordar', en torno a la cual girarán una serie de acciones que tendrán lugar en España, Italia y Portugal, los tres países que participan en esta primera edición del WiM Day. Además, con motivo del WIM Day se pretende impulsar nuevas alianzas no solo con el propio sector vitivinícola, sino también con la hostelería y la distribución en torno al mensaje y la importancia de un consumo moderado de vino. En concreto, se ha alcanzado un acuerdo con la Interprofesional del Vino de España (OIVE), para promover y comunicar los mensajes de la campaña durante toda una semana en 'Espacio vino', mientras que está prevista la adhesión de AECOC y Hostelería de España como colaboradores del programa Wine in Moderation. El director general de la FEV, José Luis Benítez, ha recordado el "compromiso inequívoco" de la asociación y de las bodegas miembro con este programa 'Wine in Moderation'. "Quince años después seguimos plenamente involucrados y defendiendo que el consumo moderado de vino tiene un lugar legítimo en nuestra sociedad, que debemos defender cuidando e informando a nuestros consumidores y contribuyendo a valorizar nuestros productos y la cultura del vino en general", ha indicado.