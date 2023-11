El Servicio de Seguridad ucraniano abre una investigación contra un ex viceministro de Defensa por malversación

El Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) ha abierto una investigación contra el ex viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, que ocupó el cargo entre 2021 y 2023, por malversación de fondos estatales por la compra de uniformes militares. El funcionario "conspiró con sus subordinados", entre ellos el exdirector del departamento de contratación pública del Ministerio de Defensa, para "comprar uniformes militares de baja calidad a una empresa privada por casi 1.000 millones de grivnas" (25.832 euros). "La investigación estableció que los militares de las Fuerzas Armadas no pueden utilizar este uniforme, ya que no es adecuado para su uso en estaciones frías y en condiciones de operaciones de combate intensivas", ha indicado el Servicio de Seguridad en un comunicado. Si bien su nombre no aparece en el comunicado, una fuente policial ha confirmado a la agencia de noticias UNIAN que se trata de Shapovalov, quien fue destituido en enero tras ser acusado de comprar alimentos para los militares a precios inflados. Shapovalov se enfrenta hasta 12 años de prisión en virtud del artículo 191 del Código Penal, por despilfarro de bienes siendo cargo oficial, así en virtud de los artículos 28 y 114, por obstrucción de las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.