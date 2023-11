El Congreso de Florida inicia una sesión especial para aprobar ayudas a Israel

Miami, 6 nov (EFE).- El Congreso de Florida inició este lunes un periodo especial de sesiones en las que, a instancias del gobernador, el republicano Ron DeSantis, se espera que los legisladores aprueben sanciones contra Irán y ayudas a favor de Israel, entre otras iniciativas.

Los parlamentarios han sido convocados al Capitolio de Tallahassee, capital del estado, para un periodo especial de sesiones que se extenderá hasta el jueves, ello tras el ataque sorpresa perpetrado el pasado mes contra civiles por militantes del grupo Hamás en Israel.

En estos días, se espera que ambas cámaras del Legislativo estatal, de mayoría republicana, aprueben medidas que incluyen la ampliación de la lista de compañías que por su vinculación con Irán, país que apoya a Hamás, quedan prohibidas de hacer negocios con agencias de este sureño estado.

Desde 2008, las agencias locales de Florida ya tienen prohibido hacer negocios con empresas que estén vinculadas a Irán, país al que por lo demás la Administración federal estadounidense le ha impuesto sanciones desde hace décadas.

De igual modo, ante el incremento de amenazas contra sinagogas y escuelas judías se debatirá un proyecto de ley que destina 35 millones de dólares para su seguridad.

A lo largo de estas sesiones se abordarán partidas económicas para ayudar a los damnificados por los recientes huracanes que han afectado a este estado.

Tras el estallido de la reciente escalada en la región, DeSantis, quien también aspira a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024, ha expresado su total apoyo a Israel, y hasta contrató aviones para traer de vuelta a floridanos que estaban varados en ese país, al que también envió suministros.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, ha calificado las recientes medidas estatales relacionadas con el conflicto Israel-Palestina de "distracción", en momentos en que empieza a perder apoyo DeSantis, segundo en intención de voto y muy lejos del favorito entre los republicanos, el expresidente Donald Trump.

"Esta sesión especial es sólo un truco para apuntalar la fallida campaña presidencial de Ron", dijo Fried en un comunicado, en el que aludió a los 27 puntos porcentuales que le separan de Trump en Iowa, donde arrancarán las primarias republicanas, según una reciente encuesta.

"Está utilizando la legislatura para hacer alarde de decisiones de política exterior sobre las que no tiene control real. Usar la legislatura para llamar la atención antes del debate no es forma de gobernar, pero esta no es la primera vez que Ron utiliza un cargo público para promover sus ambiciones personales", añadió.

Las sesiones que comenzaron hoy coinciden con el tercer debate entre candidatos en las primarias republicanas, que se celebrará este miércoles en Miami y en el que no participará Trump, quien ese mismo día encabezará su propio mitin en la ciudad de Hialeah, al oeste de Miami y de mayoría latina.

La ofensiva militar de Israel contra el enclave palestino ha dejado más de 10.000 muertos -la mayoría niños y mujeres-, más de 25.400 heridos y unos 1,5 millones de desplazados, según las autoridades gazatíes. EFE

