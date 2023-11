El abogado de Rafael Amargo revela cómo se encuentra el bailaor tras hacerle una visita en prisión

Desde hace tres días, Rafael Amargo se encuentra en prisión preventiva en la cárcel por riesgo de fuga y por incumplir las medidas cautelares impuestas por el juez hasta la celebración en abril del juicio por presunto tráfico de drogas por el que se enfrenta a una condena de 9 años. Es por ello que su abogado, Jaime Caballero, se ha trasladado hasta Soto del Real para visitar al famoso bailarín y coreógrafo español. Tras finalizar su visita, el letrado ha compartido sus impresiones sobre el estado de Amargo, quien está pendiente de clasificación en el módulo de ingreso. El abogado ha expresado su sorpresa y satisfacción tras ver al bailaor: "Lo he visto muy bien. Francamente bien. Está en el módulo de ingreso pendiente todavía de que lo clasifiquen y dice que se encuentra perfectamente, que no tiene ningún tipo de problema de salud ni de nada, y yo me he quedado sorprendido. Francamente, sorprendido en positivo." También ha revelado que Rafael ya puede recibir visitas de sus familiares los fines de semana, pero que su cliente ha solicitado que nadie vaya a verlo por el momento. El abogado ha explicado: "Este fin de semana podrá recibir la visita de su familia si es que quiere que vengan, aunque él en principio no quiere que venga nadie, dice que prefiere estar así. No quiere que su padre sufra y que tenga que verle ahí dentro." Además, el letrado destaca la confianza de Amargo en que se hará justicia y que todo saldrá adelante, a pesar de la situación. En cuanto a sus presuntas adicciones y un supuesto ataque de ansiedad, Jaime desmiente los rumores: "Nada, totalmente falso. Acabo de hablar con él y me dice que ni siquiera toma nada para dormir y que la mayoría de los compañeros en admisión están tomando pastillas y medicación para poder dormir, y él duerme perfectamente." Finalmente ha compartido que el bailaor se ha adaptado bien al módulo de ingreso y ha hecho amigos, lo que ha sorprendido a su familia y amigos, quienes temían que estuviera pasando por una situación de angustia. El abogado señala: "Ya tiene en el módulo amigos, ya está rodeado de amiguetes y de aquí a nada estará bailando, o sea que ha tardado poco en hacerse con sus compañeros." Tanto Jaime Caballero como Rafael Amargo esperan que el proceso legal avance con éxito y que el bailaor pueda abandonar la prisión en un plazo más corto de lo habitual.