Conde-Pumpido se querellará por denuncia falsa contra la mujer que le acusa de una agresión sexual grupal

El abogado Cándido Conde-Pumpido se querellará por la presunta comisión de un delito de denuncia falsa contra la mujer de origen brasileño que le acusa de participar en una supuesta agresión sexual múltiple en su chalé de Madrid, hechos por los que fue detenido el pasado viernes junto a otras dos personas. La defensa del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, el letrado Ricardo Álvarez Ossorio, ha confirmado a Europa Press que prepara una querella después de que su cliente saliera ayer en libertad al estimar la jueza que instruye la denuncia que las cámaras de seguridad desvirtúan el relato de la denunciante. Con esta querella, según ha adelantado el diario digital 'El Periódico de España', el letrado busca una "sentencia ejemplificante" para este tipo de casos de denuncias falsas. Conde-Pumpido quedó ayer en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración, una vez que pasó a disposición judicial tras ser arrestado el viernes. En el auto, la jueza esgrimió que las imágenes aportadas por la defensa se pueden observar diferentes dependencias del chalé donde presuntamente se habría cometido el delito en las que no aparece uno de los denunciados, en contra de la versión de la mujer. "Ni se aprecia ninguna situación similar a la descrita por la denunciada", recoge la resolución, que agrega que la mujer aparece con Conde-Pumpido sin que se aprecie ninguna situación que coincida con lo manifestado por la supuesta víctima. En la declaración, el fiscal pidió una orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual aunque no había solicitado prisión ya que la víctima no presenta lesiones. Conde-Pumpido fue detenido el viernes por la Policía Nacional después de que una chica denunciara una presunta agresión sexual en grupo. La mujer denunció que en una vivienda en Madrid se encontraban, además de Conde-Pumpido, otros dos varones, denunciando agresión sexual por parte de los tres. Ese mismo viernes por la noche efectivos de la Policía Nacional acudieron a detener a los tres varones, que esta mañana han pasado a disposición judicial, según indican las citadas fuentes.