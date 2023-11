Barbón asegura que los socialistas están recibiendo "amenazas" por "sus ideas"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que está recibiendo "amenazas" junto a "tantos socialistas" por sus "ideas". "A lo largo de nuestra historia, pese a que lo intentaron, no callaron a este partido ni lo van a conseguir ahora", ha dicho. En un mensaje en su perfil de la red social 'X', Barbón se ha hecho eco de una serie de concentraciones que, afirma, se están convocando delante de las principales Casas del Pueblo, entre ellas las asturianas y de la sede de la Federación Socialista Asturiana. "Son convocatorias debidamente organizadas por organizaciones afines a la extrema derecha, como hemos podido ya comprobar", ha asegurado, en referencia a la concentración que hubo la pasada semana frente a la sede del PSOE en Ferraz en contra del pacto de amnistía con los partidos independentistas catalanes. "Nunca nos van a callar en nuestra defensa de la Democracia, la Libertad y la Igualdad", ha dicho Barbón, criticando además que "algunas personas no aceptan que vivimos en un Estado democrático". Ha remarcado asimismo que es la Constitución la que establece cómo se elige al Presidente del Gobierno. "No se elige ni con abucheos ni pitidos ni menos aún con agresiones. Se elige por votos que se traducen en diputados y diputadas", ha aseverado. Para ser investido Presidente a propuesta del Rey, explica, se necesita algo "muy claro" que establece el artículo 99 de la Constitución y que consiste en tener más votos a favor que en contra.