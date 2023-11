Frases panamericanas inolvidables

Santiago de Chile, 5 nov (EFE).- Todos luchamos por algo o por alguien y tenemos consignas que nos motivan. Las de algunos protagonistas de los XIX Juegos Panamericanos nacieron de la alegría que da la victoria, otras de la impotencia y la amargura en la derrota y unas más de las proezas que han superado en la vida misma.

Así quedaron consignadas algunas frases que matizaron las horas de competencia en Santiago 2023.

-"Dicen que Zambrano no corrió, que no le dio la gana, no es que no me dio la gana, es que el relevo no sólo soy yo, es un equipo... ¿Qué piensan? ¿Que yo tengo una moto y voy a arrancar y me los voy a pasar a todos? ¡Eso jamás!".

El desahogo del colombiano Anthony Zambrano, subcampeón mundial de Tokio 2020, tras la prueba de los 400 metros en la que se refirió a las críticas hacia él y al mal resultado de su equipo en el relevo mixto 4x400.

-"Lo único malo acá es el frío, y yo soy anti-frío. Cuando corremos no lo sentimos, pero después sí".

La confesión de la dominicana Marileidy Paulino, campeona del mundo y doble medallista de plata olímpica, luego de la serie de los 200 metros en la que corrió con una camiseta negra térmica manga larga para tratar de vencer a su más duro rival.

-"No, no me arrepiento de nada".

Como la cantante francesa Édith Piaf en su famoso "Non, je ne regrette rien", eso dijo Santiago Ford, oro para Chile en el decatlón, quien dejó su natal Cuba en una travesía por varios países en busca de un mejor porvenir.

-"Los favoritos también se caen".

La conclusión del esgrimista venezolano Rubén Limardo, campeón olímpico en Londres 2012, al ser eliminado de forma sorpresiva.

-"Estoy sin palabras. La gente soñaba con el oro antes que yo".

El sentimiento de la chilena Martina Weil al ganar la final de los 400 metros ante unos treinta mil aficionados que soportaron una temperatura de ocho grados Celsius y nunca dejaron de alentarla.

-"¿Una medalla de oro? No prometo nada, porque mufo".

La sincera opinión del chileno Ricardo Soto al avanzar a cuartos de final en el tiro con arco recurvo.

-"Me carga el segundo lugar, no me gusta".

Dijo con franqueza la chilena María José Mailliard al ser plata en los 200 metros individual del canotaje de velocidad que perdió con la cubana Yarisleidis Cirilo.

-"Quería la de oro y me siento triste por eso, pero una medalla es una medalla".

Admitió la brasileña Tatiane Da Silva luego del bronce en los 3.000 metros con obstáculos.

-"Al pasar el primer kilómetro sabía que estaba mal la medición con los conos y pensé que si nos hacían dar esas tres vueltas más podía alcanzar a Kimberly (García) e ir por el oro".

Reflexión de la ecuatoriana Glenda Morejón al lograr la plata en la polémica marcha femenina de los 20 km en la que se invalidaron todos los tiempos.

-"Esta es mi armadura, salir bien linda, bien apoteósica".

La respuesta de la colombiana Natalia Linares por su maquillaje al ganar el oro en salto largo.

-"Me cambiaré a Brasil a ver si me dan algo".

La frustración de la gimnasta mexicana Marina Malpica en un mensaje en sus redes sociales que luego borró, pues siendo favorita en la rítmica no pudo ganar un oro.

-"Preparar unos Panamericanos en cinco meses, no sé de dónde saqué las fuerzas. No me lo imaginaba".

La argentina Belén Calzetta al ganar de remontada los 3.000 metros con obstáculos cinco meses después de tener a su hija Lina, quien la acompañó en el triunfo.

-"La energía de la gente me mandó olas buenas".

La buena onda del surfista chileno Rafael Cortéz quedó más que comprobada luego de saber que era finalista del longboard.

Claudia Aguilar Ramírez