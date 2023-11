El Real Madrid se atasca ante el Rayo y cede el liderato al Girona

Madrid, 5 nov (EFE).- El Rayo Vallecano frenó en seco al Real Madrid que, muy desacertado, fue incapaz de hacer valer su dominio en el marcador del Santiago Bernabéu y con ello entregó el testigo del liderato de LaLiga EA Sports al Girona, la gran sensación de la temporada.

Fue superior el equipo del italiano Carlo Ancelotti, pero tampoco apabulló a un rival muy ordenado, solidario en el trabajo defensivo, que supo anular a las principales armas ofensivas blancas. Esta vez no apareció el providencial Jude Bellingham y Vinicius estuvo perdido y sin capacidad de concretar sus intentos.

El meta macedonio Stole Dimitrievski abortó los dos principales remates del Real Madrid, al principio al uruguayo Fede Valverde y cerca del descanso a Joselu Mato, que tampoco encontró el camino del gol que habitualmente le había acompañado en el Bernabéu.

La falta de claridad en el último tercio de campo facilitó la labor del Rayo. El conjunto vallecano, que no puntuaba en el feudo madridista desde marzo de 2000, justificó su racha sin perder. No le importó apenas crear peligro. Sacó un 0-0, que no es poco, y ya suma ocho encuentros sin caer derrotado.

El empate le entregó el liderato al Girona, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Curiosamente el próximo sábado recibirá al equipo de su querido Míchel Sánchez, un 'hijo de Vallecas', que llegará como primer clasificado en un hito histórico para los de Montilivi.

El Athletic dio un paso muy importante en su proyecto europeo, al superar por 2-3 al Villarreal en un partido que arrasó en la primera media hora, en la que marcó sus tres tantos, y acabó hasta sufriendo ante el frenético arreón del 'submarino amarillo', que marcó dos goles en un minuto en el tramo final.

A los dos minutos, Íñigo Ruiz de Galarreta estrenó su cuenta en Primera división con un potente disparo desde fuera del área; amplió la cuenta a los 22 Nico Williams, a placer a centro de Oihan Sancet; y elevó la diferencia su hermano Iñaki a los 30 con otro disparo lejano.

El equipo de José Rojo 'Pacheta' trató de arreglar la situación, de evitar un nuevo tropiezo en La Cerámica, donde no gana desde el 17 de septiembre. No se rindió y encontró el camino con los goles seguidos de Gerard Moreno (m.86) y del noruego Alexander Sorloth (m.87), pero era demasiado tarde. El equipo castellonense tuvo alguna llegada postrera, aunque ya sin precisión.

El Athletic, pese a esa inquietud en última instancia, pudo respirar para adjudicarse un triunfo que le sitúa en la quinta plaza, de lleno en la pugna europea, al superar a la Real Sociedad, que cayó el sábado ante el Barcelona y que ahora queda fuera de dicha zona, en la séptima plaza, tras el Betis, que también rebasa a los de Imanol Alguacil.

No renuncia a dicha pretensión el Valencia, que sigue 'enganchado' de cerca gracias a su triunfo por 1-0 sobre el Granada con un polémico penalti en la prolongación del primer tiempo por una acción de Raúl Torrente sobre Hugo Duro y que transformó Pepelu García. El cuadro de Rubén Baraja encadena cuatro encuentros sin perder y le separan tan solo dos puntos de Europa.

Paco López, técnico del cuadro granadinista, consideró que había sido un "partido igualadísimo" que se había resuelto por las decisiones arbitrales, principalmente por un penalti que calificó de "teatro" de Hugo Duro y una entrada de Gabriel Paulista que a su juicio era roja directa.

El caso es que su equipo andaluz, pese a estar cerca de puntuar, se marchó de vacío y enfadado de Mestalla, penúltimo a tres puntos de la luz tras sufrir su tercera derrota seguida y sumar su noveno partido sin vencer.

Peor aún es la situación del Almería. Colista y a seis puntos de la vida. Amplió a cuatro su racha de derrotas consecutivas al perder en Mendizorroza contra el Alavés, que se toma un notable respiro para poner fin a sus males.

El serbio Alexander Sedlar fue el absoluto protagonista, en lo bueno y en lo malo. Marcó el único tanto del partido a los 79 minutos al resolver un barullo tras un saque de esquina y se lesionó al final, en principio de gravedad, tras un mal apoyo.

José Antonio Pascual

Madrid, 5 nov (EFE).- El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, no pudo marcar en el partido ante el Rayo Vallecano (0-0) pero mantiene su ventaja de tres tantos al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga EA Sports.

El internacional inglés, que acumula diez tantos, precede ahora a un grupo formado por tres jugadores, ya que el atlético Álvaro Morata y el villarrealense Gerard Moreno se unieron al francés Antoine Griezmann, también del cuadro rojiblanco.

Ante Budimir logró un doblete, pero no impidió la derrota de Osasuna ante el lídere Girona. El croata suma seis tantos, los mismos que Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) y que el noruego Alexander Sorloth, autor del segundo tanto del Villarreal ante el Athletic.

GOLEADORES DE PRIMERA DIVISIÓN TRAS LA 12ª JORNADA:

- Con 10 goles: Bellingham (ING) (Real Madrid)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (2p) y Álvaro Morata (Atlético de Madrid); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad); Sorloth (NOR) (Villarreal).

- Con 5 goles: Iñaki Williams (Athletic); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Willian Jose (BRA) (Betis); Borja Mayoral (2p) (Getafe); Dovbyk (UKR) (1p) (Girona) Bryan Zaragoza (1p) (Granada); Joselu (Real Madrid); Kubo (JAP) (Real Sociedad); Hugo Duro (Valencia).

- Con 4 goles: Arribas y Luis Suárez (COL) (1p) (Almería); Guruzeta (Athletic); Yangel Herrera (VEN) (Girona); Uzuni (ALB) (1p) (Granada); Abdon Prats y Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 3 goles: Samu Omorodion (NIG) (1 con el Granada) (Alavés) Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Ferran Torres (Barcelona); Ayoze (Betis); Machís (VEN) (1p) y Chris Ramos (Cádiz); Strand Larsen (NOR) (Celta); Savio (BRA), Stuani (URU), Aleix García e Iván Martín (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Barrenetxea (Real Sociedad); En-Nesyri (MAR) (Sevilla); Javi Guerra (Valencia).

- Con 2 goles: Kike García (Alavés); Akieme y Leo Baptistao (BRA) (Almería); Mikel Vesga (2p) y Sancet (Athletic); Marcos Llorente, Memphis Depay (HOL), Nahuel Molina (ARG) y Riquelme (Atlético de Madrid); Joao Cancelo (POR) y Raphinha (BRA) (Barcelona); Assane Diao, Marc Roca e Isco (Betis); Douvikas (GRE) (Celta); Latasa (Getafe); David López y Tsygankov (UKR) (Girona); Ricard Sánchez (Granada); Jonathan Viera (2p), Marc Cardona (1p) y Kirian (Las Palmas); Rubén García (Osasuna); Isi Palazón (2p) y Bebe (CIV) (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad); Lukebakio (BEL) y Erik Lamela (ARG) (Sevilla); Diego López y Pepelu (1p) (Valencia).

- Con 1 gol: Rubén Duarte, Guevara y Sedlar (SRB) (Alavés); Kaiky (BRA) y Ramazani (BEL) (Almería); Unai Gómez, Villalibre, Yuri, Dani García, De Marcos, Berenguer, Ruiz de Galarreta y Nico Williams (Athletic); Lino (BRA) (Atlético de Madrid); Pedri, De Jong (NED), Kounde (FRA), Joao Felix (POR), Fermín, Lamine Yamal, Sergi Roberto, Marc Guiu, Gundogan (GER) y Araújo (URU) (Barcelona); Guido Rodríguez, Abde (MAR) (Betis); San Emeterio, Luis Hernández, Lucas Pires (BRA) y Roger Martí (Cádiz); Mingueza, Unai Núñez, Swedberg (SWE), Bamba (CIV) y Starfelt (SWE) (Celta); Mitrovic (SRB), Carmona, Maksimovic (SRB), Aleñá, Gastón (URU) y Greenwood (ING) (Getafe); Portu (Girona); Miguel Rubio, Boyé (ARG) (Granada); Coco, Munir (MAR), Sory Kaba (GUI) y Benito Ramírez (Las Palmas); Raillo, Samu Costa (POR), Antonio Sánchez y Dani Rodríguez (Mallorca); Moi Gómez, Aimar Oroz (1p), Nacho Vidal, Chimy Ávila (ARG), Iker Muñoz y José Arnáiz (Osasuna); Pathe Ciss (SEN), Nteka (FRA) (1p), De Frutos, Kike Pérez, Falcao (COL) (1p), Óscar Valentín y Mumin (GHA) (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA), Valverde (URU), Kroos (GER), Brahim Díaz, Tchouameni (FRA) y Carvajal (Real Madrid); Zubimendi, Carlos Fernández y Le Normand (Real Sociedad); Rafa Mir, Gudelj (SRB), Suso, Kike Salas, Sow (SUI), Ocampos (ARG) y Rakitic (CRO) (Sevilla); Diakhaby (FRA), Gayà y Fran Pérez (Valencia); Cuenca, Foyth (ARG) y Álex Baena (Villarreal).

- En propia puerta: Abqar (Alavés contra Sevilla), Miki Bosch (Granada, contra Real Sociedad), Le Normand (Real Sociedad, contra Granada), Cenk (Valencia, contra Alavés), Rafa Marín (Alavés, contra Celta); Sergio Ramos (Sevilla, contra Barcelona); Bellerín (Betis, contra Alavés), Alaba (Real Madrid, contra Sevilla).

Madrid, 5 nov (EFE).- La hazaña del Girona, que logró su décima victoria en doce jornadas esta temporada con un 2-4 a Osasuna; la falta de pegada del Real Madrid, que empató a cero con el Rayo; la ofensiva final del Barcelona, al límite frente a la Real Sociedad con el 0-1 de Ronald Araujo en el minuto 92; la duda visitante del Atlético de Madrid, que sólo ha ganado tres de sus últimas once salidas; y la polémica permanente sobre los árbitros y el VAR son cinco claves de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

1 - La hazaña del Girona:

El Girona es incontestable. Su aventura ya no sólo es asombrosa, sino también imparable. Diez victorias, tan solo un empate, tan solo una derrota, con 29 goles a favor, más que nadie, como el mejor visitante, pero también entre los mejores locales, el grupo dirigido por Míchel desprende ambición, fútbol, espíritu ofensivo... Un bloque concluyente, como también lo fue en El Sadar de Pamplona. Por delante primero en el marcador, con el 0-1, por detrás después, con la remontada de Budimir (2-1), aún fue capaz de rehacerse de nuevo con tres tantos más desde el minuto 70 al final. De Dobvyk, Tsygankov y Aleix García. Nada más Leverkusen, Bayern y Tottenham promedian más puntos dentro de la élite europea. Y nada más el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Betis lograron tantos triunfos en las primeras doce jornadas de un campeonato en la historia de LaLiga.

2 - La falta de remate del Real Madrid:

En sus estadísticas finales del partido contra el Rayo Vallecano, el Real Madrid contó 22 tiros intentados, pero sólo cinco de ellos tuvieron como destino los tres palos del portero de Stole Dimitrievsky, extraordinario en dos ocasiones en el primer tiempo. En las dos mejores ocasiones del conjunto blanco. Ahí se quedó el grupo de Carlo Ancelotti, que controló la posesión, combinó, jugó para ganar, se acercó hasta los alrededores del área de su oponente con mucha frecuencia, pero le faltó el último pase, el remate final, la dirección correcta. Lo intentó también Vinicius con constancia, bien vigilado y controlado por Andrei Ratiu, que hasta ahora sólo había jugado en la Copa del Rey con el bloque franjirrojo. Un empate a cero y la pérdida del liderato.

3 - La ofensiva final del Barcelona:

Al filo del final, por debajo de la Real Sociedad en todo el partido en cuanto a fútbol y ocasiones, dentro de la ofensiva final que se propuso el Barcelona para esquivar un paso atrás y su segunda jornada seguida sin ganar, sostenido por momentos por su indispensable portero Marc Andre Ter Stegen, la efectividad fue la diferencia del partido en el Reale Arena. El equipo local falló en esa faceta. El conjunto visitante acertó en esa destreza. Cuando de verdad creyó en su triunfo, cuando se lanzó realmente a por el partido, Ronald Araujo conectó el cabezazo ganador a un centro de Ilkay Gundogan, validado tras la revisión del VAR, por unos centímetros en posición legal cuando inició su carrera hacia balón. Un alivio para Xavi Hernández. Un triunfo esencial para el Barcelona, que remata mejor que juega. Un aviso también.

4 - La duda visitante del Atlético:

El pasado miércoles, en el entrenamiento vespertino en Majadahonda, Hernán Bonvicini, el ayudante de Simeone, desgranaba a sus jugadores cada virtud en la salida de balón de Las Palmas, su capacidad para esquivar la presión por el medio centro y su portero como un central más en la salida; las cualidades de un equipo que, horas después, acabó con la racha de seis triunfos consecutivos del Atlético de Madrid. No es tan concluyente como en casa cuando sale lejos del Metropolitano. Había ganado en Pamplona a Osasuna, con polémica, y en Vigo, con superioridad numérica y todo a favor. En Las Palmas, el 1-0 fue un golpetazo del que no se repuso. Luego llegó el 2-0. Y el 2-1 de Morata. Aún pudo empatar el equipo madrileño, pero su versión visitante admite dudas: ha ganado tres de sus últimas once salidas entre Liga y Champions. Sus únicas cuatro derrotas en las últimas 33 jornadas han sido fuera.

5 - La polémica imparable:

Ni siquiera la tecnología apaga la polémica. Cada vez más viva, cada vez más presente en cada lance, en cada partido, en cada queja de cada equipo que se siente perjudicado, cada jornada admite tantas dudas como reclamaciones. El Mallorca se quejó de la segunda amarilla a Omar Mascarell al borde del descanso de su derrota contra el Betis. El Celta explotó de indignación por el penalti en el minuto 96, la última jugada del partido, que inicialmente señaló Hernández Hernández, el árbitro del choque, y finalmente anuló cuando revisó todo en el monitor a pie de campo. El agarrón es indudable. La fuerza o la punidad de la acción en un deporte de fricción como es el fútbol fue el debate. "Hay que incorporar un físico al VAR", ironizó Rafa Benítez, el técnico del equipo celeste. Hubo más decisiones discutibles y discutidas. El penalti señalado a favor del Valencia contra el Granada, con el que el conjunto levantino ganó por 1-0, o la pena máxima que falló el Alavés ante el Almería. Los árbitros y el VAR, en el foco. La interpretación como la clave de todo. Con o sin tecnología. La discusión constante.