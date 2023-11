El primer ministro de Líbano advierte de que el ataque israelí contra civiles libaneses "no quedará impune"

El primer ministro libanés en funciones, Nayib Mikati, ha condenado el ataque de la aviación israelí en el que han muerto cuatro civiles libaneses en el sur del país y ha advertido de que "no quedará impune". "Este crimen atroz no quedará impune. El Gobierno dará seguimiento a este asunto y ha abierto contactos internacionales. Vamos a presentar una queja urgente contra el enemigo israelí ante el Consejo de Seguridad de la ONU", ha afirmado. El dirigente libanés ha emplazado así a los miembros del Consejo de Seguridad a "aplicar la Carta de Naciones Unidas y tomar medidas para detener estos ataques y salvar lo que queda de humanidad y justicia para que estas quejas no queden en papel mojado". Mikati ha criticado así el "ataque isarelí contra civiles" en el marco de "su agresión contra Líbano" en el que "han recibido martirio cuatro personas, incluidos tres niños" en un ataque de drones. "Es un crimen atroz que se suma al historial de crímenes de la ocupación", ha apuntado. "Este crimen es la respuesta a quienes piden calma y pasan por alto los crímenes cometidos por la ocupación contra Líbano. Este crimen es una nueva mancha en la conciencia global que consiente lo que está haciendo la ocupación israelí en el sur de Líbano y en Gaza", ha espetado. Tres menores de edad y su abuela han fallecido por el impacto de un proyectil de la aviación israelí contra un vehículo civil en la tarde de este domingo entre las localidades de Blida y Aainata, cerca de la frontera con Israel.