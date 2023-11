El Kremlin niega que existan dobles de Putin: "Solo tenemos uno"

El Gobierno de Rusia ha asegurado este sábado que no existen clones del Vladimir Putin, burlándose públicamente de las especulaciones sobre la supuesta existencia de dobles del presidente del país. "Ahora los expertos se preguntan si hay tres o cuatro (dobles del presidente Putin) y quién es el que vemos todos los días", ha explicado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en alusión a las discusiones en las redes sociales sobre posibles dobles del líder del Ejecutivo ruso. "¡Sólo tenemos un Putin!", ha exclamado. Esta no es la primera vez que Peskov se pronuncia sobre el tema. Recientemente, ha rechazado en repetidas ocasiones las informaciones que aseguraban que Putin utilizaba dobles o estaba enfermo. Por ejemplo, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, ha aseverado en varias oportunidades que el presidente ruso padecía una enfermedad terminal. Del mismo modo, Budanov ha llegado a decir que el "dictador" tenía al menos de tres dobles a los que habían sometido a cirugía plástica para asemejarlos a Putin. El propio Vladimir Putin ha reconocido en alguna ocasión que en el pasado le habían aconsejado, por motivos de seguridad, recurrir a un doble para cumplir con determinadas citas oficiales. "La idea surgió, pero me abstuve de utilizar dobles", aseguró el presidente en su momento. No obstante, las especulaciones sobre la salud del mandatario, de 71 años, continúan tras sus casi 25 años en distintos cargos de poder, puesto que su estado de salud es una incógnita en Rusia de cara a las elecciones presidenciales. Aunque Putin no ha anunciado aún su candidatura para los mencionados comicios, en general se espera no solo que se presente sino que salga reelegido.