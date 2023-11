El Gobierno de México entregará cestas con productos básicos a la población afectada por 'Otis'

El Gobierno de México ha anunciado que, con la ayuda de cuatro empresas, va a entregar a la semana durante tres meses una cesta con productos básicos, de los que 24 serán alimenticios, para las 250.000 familias afectadas por el huracán 'Otis'. Este aporte se dará como parte de las acciones del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, y ha sido presentado por la ministra de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, ha informado el periódico mexicano 'El Economista'. "Con el objeto de hacer lo más rápido posible esta entrega y considerando que en algunos lugares todavía no está restablecida la energía eléctrica, las primeras canastas básicas no contarán con algunos productos frescos como la carne y algunos vegetales y, por lo tanto, se verán sustituidos por alimentos en conserva", ha dicho Buenrostro. La cesta básica que se entregará en esta primera etapa cuenta con 35 artículos no perecederos y se tiene un margen de dos semanas para estabilizar las entregas con los paquetes con artículos perecederos y frescos. La ministra ha detallado que las empresas que van a facilitar estas entregas son Soriana, Walmart, Chedraui y Comercial Mexicana. Soriana, que se encargará de distribuir en Acapulco, ha entregado este sábado 7.360, pero su objetivo es alcanzar las 13.000 diarias. Por su parte, Walmart comenzará el 7 de noviembre con 10.000 cestas y pretende alcanzas la cifra de 40.000 a la semana. Chedraui va a tardar once días en abastecerse y prepararlas y va a entregar 9.000 diarias. Por último, Comercia Mexicana todavía está negociando la fecha de entrega, ya que no tiene presencia en la zona y tiene que ajustar sus cadenas de logística. Estas cestas básicas se suman a las que están entregando los ministerios de Defensa Nacional y de la Marina.