El atletismo bajó el telón con gran demostración de Paulino y la felicidad por Casetta

Santiago de Chile, 4 nov (EFE).- Con un gran duelo entre Cuba y República Dominicana en el 4x400 femenino, una argentina que hizo historia, dos récords panamericanos y un oro que volvió a manos de su original dueña, el atletismo bajó el telón este sábado en el Estadio Nacional de Santiago en los XIX Juegos Panamericanos que se clausurarán este domingo.

Estados Unidos terminó como líder del medallero con 8 oros, 5 platas y 12 bronces para un total de 25 preseas, por 7-10-6 de Brasil, su gran rival en estas justas, y 7-6-5 de Cuba.

La pugna entre Estados Unidos y Brasil se decidió en la última final de la noche cuando Curtis Thompson en jabalina le dio el triunfo a su país con 79,65 y superó a Pedro Nunes, plata con 78.45. Esa medalla marcó la diferencia al estar empatados en oros.

República Dominicana fue quinta con nueve medallas de las cuales cuatro fueron obra de Marileidy Paulino que ganó dos oros, una plata y un bronce.

Precisamente, una inmensa Paulino comandó la última posta del cuarteto dominicano del 4x400 y con sus zancadas remontó la desventaja que tenía su equipo, penúltimo en la prueba protagonizada por seis países, al descontar segundos y dejar rivales por el camino hasta ser segunda y adueñarse de la presea de plata.

A la campeona mundial le faltaron unos pocos metros para superar a la cubana Lisneidy Veitía, quien se hizo inalcanzable para una Paulino que se llevó los aplausos y el reconocimiento de un público que enalteció a ambas por esa gran demostración en la pista.

Cuba ganó el oro con 3:33.15 con Veitía, Zuriana Hechavarría, Rose Mary Almanza y Sahily Diago. República Dominicana quedó segundo con 3:34.27 y Brasil tercero con 3:34.80.

En el lanzamiento de martillo el canadiense Ethan Katzberg batió tres veces el récord panamericano. Primero con 80,02, luego con 80,92 y finalmente con los 80,96 metros con los que conquistó el oro y superó el registro del estadounidense Johnson Kibwe (79,63) en Guadalajara 2011.

El segundo récord panamericano y el más emotivo llegó en los 3.000 metros con obstáculos con la argentina Belén Casetta, bronce en Lima 2019 y que alcanzó la dorada y la marca con 9:39.47, que ostentaba desde hace cuatro años la canadiense Genevieve Lalonde (9:41.45).

Casetta, de 29 años y que hace cinco meses dio a luz a su hija Lina, le dio a Argentina la única de oro del atletismo en estas justas con una remontada en la última vuelta en la que cazó a la brasileña Tatiane Da Silva, bronce con 9:41.29, y superó después a la canadiense Alycia Butterworth (9:41.45). "No sé de dónde saqué las fuerzas. Esta medalla es de toda mi familia que me ayudó con Lina, yo sola no habría podido".

Los 3.000 metros obstáculos masculinos tuvieron como dominador al canadiense Jean-Simon Desgagnés (8:30.14). Su coterráneo Daniel Michalski (8:36.47) fue plata y el colombiano Carlos Andrés San Martín (8:41.59), plata en Lima 2019, se agenció el bronce.

En los 800 metros la cubana Sahily Diago se impuso con 2:02.71 a la uruguaya Deborah Rodríguez (2:02.88), bronce en Lima 2019, y a la también isleña Rose Mary Almanza (2:03.68), plata hace cuatro años y que se quedó en el tercer escaño del podio.

José Antonio Maita le dio a Venezuela el oro de los 800 metros con 1:45.69, el mexicano Jesús López (1:46.04) fue plata y el bronce del jamaicano Navasky Anderson (1:46.40).

El 4x400 relevo masculino lo dominó Brasil con 3:03.92, seguido de México (3:04.22) y República Dominicana (3:05.98).

Colombia logró plata en el salto alto con Jennifer Rodríguez con 1,84 metros y el bronce a la dominicana Marisabel Senyu 1,81. El oro recayó en la estadounidense Rachel Mccoy con 1,87.

En salto con pértiga el oro fue para el estadounidense Matthew Ludwig con 5,55, la plata para el argentino Germán Chiaraviglio (5,50) y el bronce para el mexicano Jorge Luna (5,40).

La panameña Gianna Woodruff cambió sus lágrimas por sonrisas. Un día después de pasar en el primer lugar la meta de los 400 con vallas con 56.44 se convirtió en la primera mujer en ganar un oro para su país en el atletismo de los Juegos Panamericanos.

Woodruff había sido descalificada el viernes tras anunciarse que había derribado una valla de forma indebida. Pero el Comité Olímpico de Panamá interpuso un recurso a la protesta realizada por Costa Rica y este sábado el triunfo de la atleta fue validado.

"No podía dormir, no podía comer, pero traté de mantener la calma al mismo tiempo. Todo está en manos de Dios y gracias a Dios el resultado es original", le dijo a EFE Woodruff.

La plata pasó a la brasileña Marlene Santos y el bronce a la costarricense Daniela Rojas.

Claudia Aguilar Ramírez