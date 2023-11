Christian Gálvez y Patricia Pardo saborean la dulce espera de su bebé

En una de las etapas más dulces de su vida a la espera de convertirse en papás, Christian Gálvez y Patricia Pardo han vuelto a demostrar que relación marcha viento en popa. En esta ocasión la pareja presumió de maravillosa relación haciendo un hueco en sus agendas profesionales para comer en un restaurante de la capital. Aunque ambos llegaban al local por separado, Christian y Patricia se reencontraban con un tierno beso dispuestos a disfrutar de un encuentro de lo más relajado. Visiblemente tranquila, Patricia no pudo esconder su incipiente barriguita de embarazo con un sencillo maxi vestido inspiración boho y botas cowboy. Tras el encuentro, la pareja se marchó disfrutando de un agradable paseo en el que caminaron agarrados de la mano. Sin lugar a dudas la pareja está exprimiendo al máximo esta 'dulce espera' que convertirá a Gálvez en papá por primera vez mientras que Patricia lo hará por tercera vez. Intentando mantener su historia de amor alejada del foco mediático, la pareja ha sabido guardar el secreto de su embarazo hasta hace algunos meses cuando decidieron compartirlo con sus seguidores con un bonito mensaje: "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé". Junto a este mensaje una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista. "Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos" añadían entonces. "Estoy de siete meses y medio... tenemos varias opciones para el nombre, pero hasta que no le veamos la carita" decía esta semana en 'Vamos a ver', desvelando que ya tienen pensado el nombre de su bebé y añadía: "Sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie, pero es que no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro. Para ellas es muy importante, aunque sea haber anidado ese bebé cinco días, te da...".