Bellingham pasará pruebas en el hombro izquierdo

Madrid, 5 nov (EFE).- El inglés Jude Bellingham se dañó en una mala caída el hombro izquierdo, jugó dolorido y con un vendaje gran parte del partido ante el Rayo Vallecano que pudo terminar, y será sometido a unas pruebas médicas el lunes que determinarán si sufre lesión.

"Bellingham tiene un problema en el hombro y lo van a evaluar mañana", informó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

"Ha jugado todo el partido, estaba un poco afectado pero pudo continuar. Mañana le van a hacer pruebas, no creo que sea nada serio. Espero que esté disponible el miércoles", añadió.

Después de haber marcado trece tantos en trece partidos disputados con el Real Madrid, Bellingham no pudo marcar al Rayo en un encuentro en el que mostró impotencia con protestas al colegiado y tuvo una discusión con Pathe Ciss.

"No sé que ha tenido con Pathe Ciss, ha sido una pelea en el campo. Al final creo que no ha pasado nada. Bellingham es un luchador, un ganador que a veces le molesta no ser capaz de ganar", aclaró su entrenador.