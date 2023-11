Von der Leyen se declara en Kiev "impresionada" por los "excelentes" avances de Ucrania en materia de reformas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dicho estar "impresionada" por los "excelentes" avances que ha logrado Ucrania para adaptarse a golpe de reformas a los requisitos que le reclama la UE con vistas a su futura adhesión, un horizonte ante el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confía en que puedan iniciarse "pronto" las conversaciones formales de adhesión. Von der Leyen ha realizado este sábado por sorpresa la que es ya su sexta visita a Ucrania desde el inicio de la agresión rusa, en febrero de 2023 y no ha ocultado que el tema "más importante" que esperaba debatir con Zelenski era la posible integración ucraniana dentro del bloque. Ucrania tiene ya estatus de país candidato, pero está pendiente del examen de Bruselas sobre las reformas pendientes, cuya publicación está prevista para la próxima semana. "Debo decir que se han hecho progresos excelentes", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo comunitario durante una comparecencia junto al mandatario ucraniano en la que ha resaltado los "profundos" cambios emprendidos en materia judicial o financiera. "Es resultado de un trabajo duro", ha subrayado. Zelenski ha recogido el guante y, en lo que ha considerado "un momento histórico" para Ucrania, se ha mostrado confiado en pasar a la siguiente fase de la adhesión: "Será un momento clave para la histpria no sólo de Ucrania, sino de toda Europa". Kiev, ha añadido el presidente, no ha pedido "ninguna concesión" en esta integración continental y está dispuesto a acometer todas las reformas que sean "necesarias", con vistas por ejemplo a seguir dando pasos en la defensa del Estado de Derecho o la lucha contra la corrupción. Al margen de posibles hitos políticos, tanto Zelenski como Von der Leyen han llamado a seguir ayudando a Ucrania a responder a la agresión rusa. La UE ya ha contribuido con 83.000 millones de euros en ayuda financiera y la presidenta de la Comisión ha anticipado que llegarán otros 3.000 millones más antes de finales de año. Von der Leyen, no obstante, ha admitido que serán necesarios aún más fondos, en alusión a otros 50.000 millones de euros de un plan adicional hasta 2027 y que permanece bloqueado a día de hoy, en la medida en que implica una revisión presupuestaria de mayor calado que no genera por ahora unanimidad en el seno de los Veintisiete. "Es muy importante que el apoyo de Europa y otros socios sea sostenible y fiable", ha recalcado Zelenski, al hablar tanto de asistencia militar como económica, ya que de esta manera "Rusia verá que el mundo no da pasos hacia atrás". El Gobierno ucraniano espera igualmente algún tipo de gesto sobre los activos rusos bloqueados en el extranjero como consecuencia de las sanciones --serían unos 200.000 millones en el ámbito de la UE-- y que deberían servir, entre otras cuestiones, para "compensar los daños" infligidos. El presidente también espera que el paquete de sanciones que ya estudia la UE trabaje para que "las sanciones funciones al cien por cien", de tal manera que Rusia no puede esquivarlas de ninguna manera. En este ámbito, Von der Leyen ha señalado que la UE trabaja "muy estrechamente" con los gobiernos del G7, un foro en el que también está incluido Estados Unidos.