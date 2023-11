Sábado, 4 de noviembre de 2023 (04.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel prosigue la ofensiva en la Franja de Gaza y se niega a un cese el fuego con Hamás

Jerusalén (EFE).- La esperanza de un alto el fuego temporal entre Israel y el grupo islamista Hamás palideció este viernes tras la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a los intentos por mediar del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien llegó a Tel Aviv por tercera vez desde que estalló la guerra. "Continuamos (la ofensiva) con todas nuestras fuerzas e Israel se niega a una tregua temporal que no incluya la liberación de nuestros rehenes", dijo Netanyahu tras una reunión con Blinken.

Ejército israelí confirma haber atacado ambulancia utilizada por "terroristas de Hamás"

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó este viernes haber atacado una ambulancia que estaba siendo utilizada por "una célula terrorista de Hamás", en una "zona de combate", en referencia al reciente ataque contra el hospital Shifa en ciudad de Gaza. "Un número de terroristas de Hamás murieron en el ataque", indicó un portavoz militar en un comunicado.

Seis ministros de Exteriores árabes comunicarán a Blinken este sábado su posición en conflicto

Amán (EFE).- Los ministros de Exteriores de siete países árabes se reunirán este sábado en Amán con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para informarle de forma unificada de "la posición árabe" respecto a la guerra en la Franja de Gaza y los "medios para frenar el grave deterioro que amenaza la seguridad de toda la región", informó un comunicado oficial jordano. En la reunión estarán los jefes de las diplomacias de Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, según un comunicado del Ministerio de Exteriores jordano.

Israel pide a sus ciudadanos evitar mostrar símbolos judíos en el extranjero

Jerusalén (EFE).- Las autoridades de Israel han solicitado a los israelíes que viajen al extranjero que eviten "mostrar abiertamente símbolos y características israelíes y judías", ante el aumento "significativo" de "incidentes antisemitas y violentos contra israelíes y judíos en todo el mundo". Según el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), encargado de emitir las alertas de viajes y dependiente de la oficina del primer ministro, "en las últimas semanas, desde que comenzó la Operación ´Espadas de Hierro´, el NSC y el Ministerio de Exteriores han identificado un aumento significativo del antisemitismo y la incitación antiisraelí, junto con ataques violentos que amenazan la vida de israelíes y judíos en todo el mundo".

El Pentágono pedirá a los congresistas estadounidenses que no viajen a Israel

Washington (EFE).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos impedirá a los líderes militares del país viajar a Israel y recomendará a los miembros del Congreso que eviten trasladarse, en plena ofensiva de las autoridades israelíes contra Hamás en la Franja de Gaza. En una nota recogida hoy por el medio estadounidense The Hill, el Pentágono explica que no habrá apoyo militar a las delegaciones parlamentarias a Israel sin aprobación expresa del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Las restricciones no se aplicarán al presidente estadounidense, Joe Biden, ni a los miembros de su Gobierno o a los jefes del Ejército.

Japón pide a Israel una tregua humanitaria en su guerra contra Hamás

Tokio (EFE).- La ministra japonesa de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa, pidió a Israel que aplique una "pausa humanitaria" durante su ofensiva contra Hamás para garantizar que llega ayuda a la Franja de Gaza, durante su visita a Tel Aviv. La canciller nipona, que emprendió el pasado jueves una gira de cuatro días por Israel y Jordania, también anunció que Japón ofrecerá 65 millones de dólares en ayudas destinadas a la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza tras los ataques emprendidos por Israel, cantidad que se suma a otros 10 millones de dólares antes aportados por Tokio.

LÍBANO ISRAEL

El líder de Hizbulá no descarta una guerra, pero pone la pelota en el tejado de Israel

Beirut (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, rompió este viernes su prolongado silencio para anunciar que si bien no descarta una "guerra extensa" con Israel, serán los pasos del Estado judío en Gaza y el Líbano los que determinen el rumbo de los actuales choques fronterizos. "Todos debemos estar preparados para todas las posibilidades", sentenció el clérigo, en su primer discurso público desde que el pasado 7 de octubre estallara la guerra de Gaza y de que un día después Hizbulá se enzarzara en fuertes ataques cruzados con Israel a través de la divisoria con el Líbano.

ALIANZA AMÉRICAS

Líderes de América acuerdan reforzar la cumbre APEP con Israel colándose en la Casa Blanca

Washington (EFE).- La primera Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) concluyó este viernes en la Casa Blanca con un acuerdo de prioridades entre los doce dirigentes políticos que han participado y con la guerra de Gaza colándose en la conversación. Los líderes de Estados Unidos, Canadá y diez países latinoamericanos se comprometieron a hacer que esta alianza sea un foro duradero de desarrollo económico de la región y sellaron su compromiso con un acuerdo de mínimos, que no contiene cifras sino líneas generales.

COLOMBIA SECUESTRO

Frente del ELN confirma que tiene al padre de Luis Díaz y que inicia su liberación

Bogotá (EFE).- Uno de los frentes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este viernes que secuestró al padre del futbolista Luis Díaz, y que pretende dejarlo en libertad. "El Frente de Guerra Norte tiene comandos con misiones económicas y uno de ellos realizó una privación de la libertad, que al ser reportada y verificarse que se trata del padre de Lucho Díaz, se orienta su liberación por ser un familiar del gran deportista que queremos todos los colombianos", informó ese frente en un comunicado.

COLOMBIA UE

Vicepresidente de la Comisión Europea visita la frontera entre Colombia y Venezuela

Cúcuta (Colombia) (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea para Migración, Seguridad, Igualdad, Diversidad, Educación, Investigación e Innovación, Cultura y Deporte, Margaritis Schinas, visitó este viernes la frontera entre Colombia y Venezuela, en donde conoció de primera mano la situación de seguridad y las iniciativas con las que se atiende a los migrantes. "Impresionante visita al paso fronterizo internacional entre Colombia y Venezuela. Un importante centro de tránsito y movilidad; abordar los desafíos de la seguridad y la delincuencia mediante la cooperación conjunta. La Unión Europea (UE) apoya con formación y equipamiento", escribió Schinas en su cuenta de X (antes Twitter).

EUROPA TEMPORAL

12 muertos en Europa, daños millonarios y miles de hogares sin luz por el ciclón Ciarán

Roma/Madrid/París (EFE).- Al menos 12 personas han muerto en Europa por el impacto de la borrasca Ciarán, que ha dejado daños millonarios en medio continente por las inundaciones y el viento, más de medio millón de hogares en Francia sin luz y unos vientos huracanados que avivan un incendio forestal en España. Este gigantesco ciclón extratropical -el más virulento de los últimos tiempos en Europa occidental- se cobró el jueves la vida de dos personas en Francia, dos en Bélgica, una en España y otra en Países Bajos, a las que este viernes se han sumado otras seis en Italia, donde hay además cuatro desaparecidos.

NEPAL TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 5,6 sacude el oeste de Nepal

Nueva Delhi (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el oeste de Nepal, sin que las autoridades hayan reportado víctimas o daños materiales por el momento. El sismo se registró a las 23:47 hora local (18:02 GMT) a 18 kilómetros de profundidad y con epicentro en el distrito de Jumla, una región montañosa de la provincia nepalí de Karnali, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). EFE

