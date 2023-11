Miles de trabajadores de la construcción en plantas energéticas podrían hacer huelga por acuerdo salarial

Miles de trabajadores de la construcción en plantas energéticas de toda Gran Bretaña han advertido que están a punto de declararse en huelga tras rechazar un acuerdo salarial. Más de 3.000 trabajadores de las refinerías de petróleo de Stanlow, Fawley, Valero, Grangemouth y Mossmorran, de la instalación nuclear de Sellafield y de las centrales nucleares han votado en contra de una oferta que, según los dirigentes sindicales, valía el diez por ciento para 2024 y otro cinco por ciento para 2025. El GMB, sindicato general del Reino Unido que cuenta con más de 560.000 miembros, se reunirá con sus representantes el lunes para discutir los próximos pasos y una estrategia para la acción industrial. Una funcionaria nacional de GMB, Charlotte Brumpton Childs, ha dicho que "los salarios de los trabajadores de la construcción de ingeniería se han desplomado por debajo de la inflación", y ha añadido que, "por lo tanto, no es muy sorprendente que no hayan aceptado un acuerdo salarial que todavía equivale a un recorte salarial en términos reales". "Estos son trabajadores extremadamente calificados, que están considerando una huelga legal masiva por primera vez en sus carreras porque sus empleadores no han logrado mantener sus salarios en línea con la inflación", ha agregado Brumpton-Childs.