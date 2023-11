Marlene Mourreau nos habla de cómo se encuentra su hijo

Marlene Mourreau sorprendía hace unos días en 'Socialité' mostrando su rostro después de realizarse una operación estética para rejuvenecer su aspecto y confesaba estar muy contenta. Este viernes, la actriz reaparecía ante las cámaras en el nuevo Teatro Capitol, en el estreno mundial del icónico musical BAILO, BAILO, basado en la aclamada película 'EXPLOTA EXPLOTA' e inspirado en la vida de Raffaella Carrá. Allí, Marlene nos confesó que tras la operación se encuentra "muy bien, mira con la fajita aquí, escondiéndome" porque "no me puedo maquillar pero no me podía perder lo de Raffaella". Sin pelos en la lengua, la artista desvelaba que se ha sometido a "un lifting del cuello, que hacía muchos años que lo quería hacer porque he tomado mucho el sol, tenía la piel como una vieja y digo, se acabó, acabó el invierno lo quiero hacer ya, ya, ya" y también "he aprovechado para hacerme un poco los párpados... el pellejo ese que sobra, de vieja". Marlene también desveló cómo se encuentra su hijo, Gabriel Guevara, ahora que ya fue absuelto por presunta agresión sexual, en Italia: "Mi hijo está trabajando, que no veas, tiene que recuperar el tiempo perdido de la película que se retrasó, y entonces lógicamente, está así, que está a tope de trabajo". Una polémica internacional que al final se quedó en nada, pero que provocó mucho sufrimiento: "Ya era hora, la que ha estado mal soy yo que he perdido 9 kg, me dio una depresión a mí". En cuanto a la carrera profesional de su hijo, nos confesaba que está "muy orgullosa" porque "no solo ha salido guapo, también muy buen actor, no sabía que iba a ser tan buen actor siendo hijo de bailarines. Ha aprendido solo, es autodidacta ,desde pequeño lo tenía claro" y bromeaba diciendo que: "mucho éxito, guapo, que vamos, ya Mario Casas se puede ir a dormir". Por último, la francesa aseguraba que el joven "tiene los pies en el suelo" porque "yo le he enseñado a tener cabeza. Su padre ha aportado la parte contraria a la mía, la parte loca del cubanito, pero las mezclas siempre son buenas".