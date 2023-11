El ministro de Defensa de Israel visita la frontera con Líbano y llama a Hezbolá a no cometer "errores"

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha visitado este sábado zonas del norte de país cercanas a la frontera con Líbano, desde donde ha advertido al líder del partido-milicia Hezbolá, Hasán Nasralá, de que su grupo no debe cometer "errores" que puedan derivar en una nueva escalada también en este área. Gallant ha señalado que el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, "cometió un error y selló el destino de Hamás y de Gaza" con los ataques lanzados el 7 de octubre sobre territorio israelí, en los que perdieron la vida unas 1.400 personas. Ahora, le ha dirigido la misma advertencia al líder de Hezbolá, según el periódico 'Times of Israel'. "Si Nasralá comete un error, sellará el destino de Líbano", ha dicho Gallant, un día después de que el máximo responsable de dicho grupo rompiese su silencio para dejar abiertas todas las opciones militares, pese a que también señaló que los ataques del 7 de octubre llevaban sello "cien por cien palestino". Los cruces de ataques en la frontera entre Israel y Líbano son constantes, pero por ahora no han derivado en un conflicto a gran escala. El titular de Defensa israelí ha explicado que, en el norte, están "a la defensiva", de tal manera que la "prioridad" sigue siendo erradicar la amenaza que representa Hamás en la Franja de Gaza. "No estamos interesados en abrir una guerra en el norte, pero estamos listos", ha añadido Gallant, recordando que es precisamente en esta zona donde mantiene el foco la Fuerza Aérea de Israel.