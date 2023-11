Álvaro de Luna recoge su premio en los 40 Music Awards mientras jalean a Laura Escanes

Álvaro de Luna vivió anoche uno de sus momentos más especiales en su carrera musical cuando recogió el Premio a Mejor Canción por Todo Contigo en los 40 Music Awards. Después de que su nombre haya sonado con fuerza en los medios de comunicación por su reciente ruptura sentimental con Laura Escanes, el artista reapareció, pero evitó hablar con la prensa en la alfombra roja. Una decisión que no nos ha extrañado porque siempre ha querido estar en un segundo plano e incluso han sido muy pocas las veces que se ha dejado ver con ella mientras compartían su vida. Lo que nadie se esperaba es que cuando fuera a recoger el premio encima del escenario, el público gritase el nombre de Laura, reflejando así que se posicionan a su lado. Unos gritos que el ignoró y a los que no hizo referencia en ningún momento, limitándose a agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le han dado durante todo este tiempo. Minutos más tarde, Twitter comenzó a arder y el motivo no era otro que Laura felicitándole por el premio. Unas palabras que han dado mucho que hablar y que ha despistado a los seguidores de ambos y que algunos ya han utilizado para cuestionar si entre ellos dos sigue habiendo algo. Lejos de la realidad, parece que la influencer ha terminado su relación con el cantante de forma positiva y entre ellos queda ese cariño de todo lo que han vivido estos últimos meses y, como amiga, se alegró de ese reconocimiento por todo el esfuerzo que ha hecho encima de los escenarios.