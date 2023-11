Álex Márquez: "Compartir box con mi hermano será positivo y una buena oportunidad para mí"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) sostiene que compartir box en Gresini a partir de la próxima temporada con su hermano, Marc Márquez, "va a ser positivo y una muy buena oportunidad" para él, tras la "difícil" decisión del ocho veces campeón del mundo de abandonar Honda, "el equipo de sus sueños" y "su zona de confort", para afrontar un "cambio arriesgado". "Ha sido un año muy bueno, a nivel personal y, sobre todo, de volvernos a poner en la categoría, siendo muy competitivos. No ha sido un año fácil, en algunos aspectos, porque la velocidad ha estado, pero los resultados, por muchos factores, no han acabado de llegar. Hemos hecho un podio y hemos ganado una carrera al 'Sprint', pero siempre quieres algo más", valoró el de Cervera su temporada hasta ahora en una entrevista a Europa Press en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0. Tras tres temporadas corriendo para Honda en MotoGP -la primera, en 2020, en el equipo oficial, y después en el LCR-, el pequeño de los Márquez decidió abandonar la estructura y poner rumbo al Gresini Racing. Una apuesta con la que está contento, pese a los "altibajos", en un primer año con un podio en Argentina y una victoria en la 'Sprint' de Silverstone. "Como piloto, no creo que haya mejorado tanto o haya cambiado tanto. Es verdad que mejoras, pero cuando tienes una moto competitiva y estás en un equipo donde te ayudan, pues hace que de alguna manera ese salto de calidad lo des de forma natural. Y la Ducati pues me ha aportado eso, estar ahí siempre, ser competitivo. Ha sido un año positivo, pero hay que tener la constancia, que es algo que no me preocupa, porque la velocidad es lo difícil, la constancia viene sola", analizó. Y su grata experiencia con la Ducati dará un vuelco la próxima temporada, con la llegada de su hermano Marc al equipo italiano, después de 11 años en Honda. "Cuanto más rápido sea el compañero, más mejoras tú. Y ese pique sano que puede haber dentro del box es algo que puede ser muy positivo para los dos", valoró, aunque recordó que el compañero "es el primer rival", porque "siempre hay uno que quiere mandar o tener mejores resultados". "MARC SE HA QUITADO UN PESO DE ENCIMA" "Va a ser positivo, es una oportunidad muy buena para mí, aparte de lo bonito y lo sentimental que pueda ser compartir equipo con tu hermano. Lo veo como una oportunidad para crecer como piloto y entre los dos llegar a final de año pudiendo luchar por triunfos", deseó el bicampeón del mundo en Moto3 (2014) y Moto2 (2019). Preguntado sobre la decisión de su hermano de abandonar Honda, Álex Márquez confesó que "necesitaba un cambio", aunque decantarse por Gresini, "un equipo independiente, un equipo 'pequeñito', familiar", es "arriesgado". "Su zona de confort era Honda, tenía un muy buen contrato, estaba aposentado y de alguna manera allí sabes que no te falta nada", explicó sobre la relación entre el ocho veces campeón del mundo y la marca japonesa. "Se ha quitado un peso de encima. Cuando tomas una decisión importante y estás tanto tiempo dudando, qué te promete Honda, qué tengo allí, qué tengo aquí, es algo que como piloto no te ayuda a estar centrado al 100% en las carreras, siempre pesa. Y después de 11 años, la parte emocional era la que más le costaba. El día que tomó la decisión no era feliz, no estaba feliz, dejaba a sus amigos, dejaba al equipo de sus sueños", agregó sobre el momento de tomar una "decisión difícil". No obstante, celebró ver a su hermano "mucho más relajado" y "cada día más convencido de que la decisión es la correcta", aunque Álex Márquez cree que será "el tiempo" el que determine si es así. "Será correcta si vuelve a luchar por campeonatos. Pero estoy seguro que va a ser competitivo otra vez y que volverá disfrutar encima de la moto, porque es lo que te hace ir rápido y ganar carreras", auguró. Finalmente, Álex Márquez apuntó que "por supuesto" ve con opciones de ganar el título al también español Jorge Martín (Ducati), aunque en el equipo satélite Prima Pramac Racing, ante el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), en el equipo oficial y con una ventaja sobre el madrileño de 13 puntos. "Si hay alguien que es muy imparcial en eso y que le gusta que gane el piloto en pista, es Gigi (Luigi Dall'Igna, director general de Ducati)", reveló. "Es una persona que desde el primer momento me sorprendió mucho. Es reservado, pero cuando lo conoces, es muy abierto y quiere que gane el mejor. Es verdad que, Ducati puede tener un poco más de favoritismo por el equipo oficial, es natural, pero los van a dejar correr hasta el último momento, van a tener las mismas armas y ahí va a ganar el mejor. Eso es también bonito, ver cómo con la misma moto el que va a ganar va a ser el que haya sido algo más completo como piloto", zanjó.