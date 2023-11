Aguirre: "La expulsión nos sorprendió y se puso muy cuesta arriba"

Sevilla 4 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, dijo que la expulsión de Omar Mascarell al filo del descanso del choque ante el Betis (2-0) les "sorprendió y el partido se puso muy cuesta arriba".

"El gol nos lastima pronto, pero seguimos compitiendo", señaló Aguirre, quien sobre si pidió explicaciones al colegiado, señaló que los respeta y que no pide explicaciones: "ellos no me las piden a mí", aseveró.

Comentó que ya "no hay solución, está la roja y ya está" y apuntó que no sabe "qué habría pasado con once" y que "igual ganan tres o cuatro a cero".

"No me puedo ir tan molesto, vi cosas a mi equipo. Dimos la cara, se complica la clasificación. Pero hicimos un gran esfuerzo y perdimos ante un buen equipo", afirmó. EFE.

1010205

lhg/cb/jl