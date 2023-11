(Previa) Arsenal y City reanudan su persecución al Tottenham, que recibe al Chelsea

El Tottenham, líder de la Premier League, busca ante el tocado Chelsea un quinto triunfo consecutivo que le permita mantener su renta sobre Arsenal y Manchester City, que se enfrentarán en esta undécima jornada al Bournemouth y al Newcastle, respectivamente, para tratar de neutralizar la distancia con los 'Spurs'. El equipo de Ange Postecoglou (26), todavía invicto esta temporada en la competición doméstica, solo ha dejado escapar cuatro puntos de los 30 que se han puesto en juego hasta el momento, lo que le permite mandar en la clasificación con dos unidades de renta tanto sobre los 'gunners' como sobre los 'citizens' (24) y con tres sobre el Liverpool (23). Si quiere dormir en lo más alto, deberá emplearse a fondo para lograr su quinto triunfo seguido ante el Chelsea, undécimo en la tabla después de acumular solo 12 puntos en lo que va de curso. Los de Mauricio Pochettino firmaron hace un par de semanas un meritorio empate ante el Arsenal (2-2), pero posteriormente cayeron en casa ante el Brentford (0-2). Pendientes de lo que ocurra en el duelo del lunes estarán los de Mikel Arteta, que, igual que los 'Spurs', todavía no han hincado la rodilla en liga. El tropiezo ante los 'blues' les hizo perder el liderato, pero pudieron resarcirse con una aplastante victoria ante el colista Sheffield United (5-0). En medio de estos dos resultados, los 'gunners' también se impusieron al Sevilla (1-2) para asentarse en la primera plaza de su grupo de 'Champions', pero esta misma semana fueron eliminados de la Carabao Cup ante el West Ham (3-1). Ahora, visitarán a un Newcastle (17) que acumula siete fechas sin perder en Premier y que aspira a acercarse a puestos europeos. En la lucha por el liderato se mantiene también el City, que ya olvidó sus derrotas consecutivas ante los Wolves y el Arsenal con dos triunfos frente al Brighton (2-1) y en el derbi de Manchester ante el United (0-3). Además, el éxito en Old Trafford llevó solo unos días después de encarrilar su pase a octavos de la Liga de Campeones ante el Young Boys (1-3). Los de Pep Guardiola, elegidos esta misma semana mejor equipo del año por France Football tras proclamarse campeones de Europa, reciben en el Etihad Stadium al Bournemouth (6), que marca la zona de permanencia después de firmar su primer triunfo del curso ante el Burnley y acabar con una racha de cuatro derrotas seguidas. Mientras, el Liverpool quiere asentarse en puestos 'Champions' y lograr su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones ante el Luton (5), antepenúltimo de la tabla y que solo ha ganado uno de los últimos 12 puntos posibles. Además, el Aston Villa (22), invicto desde el 27 de septiembre -cuando cayó eliminado en la Carabao Cup-, tratará de defender su quinta posición frente al Nottingham Forest (10), que no vence desde hace siete jornadas. El Manchester United (15), por su parte, espera dejar atrás sus tropiezos en el derbi y en la Carabao Cup ante el Newcastle e imponerse al Fulham (12). --PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Fulham - Manchester United. Brentford - West Ham. Burnley - Crystal Palace. Everton - Brighton. Manchester City - Bournemouth. Sheffield United - Wolverhampton. Newcastle - Arsenal. -Domingo. Nottingham Forest - Aston Villa. Luton - Liverpool. -Lunes. Tottenham - Chelsea.