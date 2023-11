Partidos rechazan desde Paraguay el populismo y abogan por Cuba, Nicaragua y Venezuela

Asunción, 2 nov (EFE).- Delegados de partidos de centro y derecha reunidos en Asunción rechazaron este jueves el populismo como "el cáncer de los pueblos" y abogaron por la "libertad" de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante un foro internacional organizado por el gobernante Partido Colorado de Paraguay y la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), los asistentes disertaron sobre las democracias y las importancia de preservar las instituciones.

Al evento asistió el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana.

"Las instituciones deben ser sagradas, se debe reformar, pero nunca destruir las instituciones y es eso que los partidos radicales quieren hacer", afirmó el fundador y presidente del Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL), el exdiputado portugués Paulo Neves, en su intervención.

Al hablar sobre “El peligro de los populismos de derecha para nuestras democracias”, Neves consideró que "si los partidos radicales son grandes en algunos países", eso es prueba de que ahí han fallado las organizaciones políticas, a las que llamó a ser autocríticas.

Por su parte, la exdiputada Delsa Solórzano, quien preside el partido político Encuentro Ciudadano, habló de la situación en su país, Venezuela, donde aseguró existe una "dictadura" y están sometidos "a la esclavitud de un régimen que no respeta derechos humanos, que no respeta partidos políticos, que no genera beneficios para la nación".

Solórzano consideró el populismo como "el cáncer de los pueblos" y una forma de "someter" a la ciudadanía "a la esclavitud".

En la misma línea se pronunció el senador chileno y expresidente del Partido Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán, quien abogó por los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al disertar sobre "Cómo combatir y vencer al socialismo del siglo XXI".

"Si nos mantenemos indiferentes frente a la dictadura de (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, habremos fallado; si nos mantenemos indiferentes frente a la dictadura de (gobernante nicaragüense, Daniel) Ortega, habremos fallado; y si nos mantenemos indiferentes ante la dictadura de los Castros en Cuba, habremos hallado", sentenció.

En ese contexto, indicó que "reclama libertad para Venezuela, reclama libertad para Cuba, reclama libertad para Nicaragua".

También se refirió a Argentina, que el próximo 19 de noviembre celebrará una segunda vuelta electoral, y donde, a su juicio, "pareciera un salto al vacío, finalmente, el destino en las próximas semanas".

Por su parte, el titular del Partido Colorado, el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), pidió no dejar de lado en la discusión la "lucha contra la desigualdad".

"De nada sirve si encontramos dónde hace frío, dónde hace calor, pero no estamos atendiendo aquellos que necesitan más", defendió el dirigente.

El foro, celebrado en la sede del Partido Colorado en Asunción, contó igualmente entre sus invitados al presidente de la UPLA, Julián Obiglio y al exembajador argentino Diego Guelar.