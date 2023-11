Gisela de 'OT', primeras imágenes tras anunciar su embarazo: "Con mucha ilusión, estamos muy felices. A por ello"

Los últimos meses no han sido fáciles para Gisela, pero la cantante de 'Operación Triunfo' por fin puede gritar a los cuatro vientos que ha cumplido su sueño y a sus 44 años, y tras ocho años de relación con José Ángel Ortega, espera su primer hijo. Una gran noticia que ha anunciado en exclusiva en la revista ¡Hola!, revelando el durísimo proceso que ha pasado hasta quedarse embarazada. Después de cinco años intentándolo -al principio de manera natural, sufriendo dos abortos- decidió someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, que ha sido de todo menos un camino de rosas: "Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea. Que para una chica de 25 años es más viable, pero yo, con 44... Fue difícil" confiesa, explicando que después de cinco estimulaciones hormonales "solamente me quedó un embrión viable". Lejos de darse por vencida, Gisela lo intentó con ese único embrión que, como revela emocionada, "es este que está aquí ahora mismo dando caña" después de un "desprendimiento del saco gestacional" que le ha obligado a permanecer en reposo absoluto casi dos meses. "Colapsé" admite. Por suerte, todo ha salido bien y una vez superado el primer trimestre -y aunque sigue siendo una gestación de riesgo- la artista retoma poco a poco sus obligaciones profesionales. La triunfita ha hablado en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press y en las que son sus primeras imágenes y declaraciones embarazada, nos ha contado cómo se encuentra y cómo afronta esta dulce espera hasta tener en brazos a su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto en primavera de 2024 y cuyo sexo desconoce por el momento. "Estoy bien, muy contenta" ha confesado, revelando con una gran sonrisa que por el momento "todo va muy bien" y tanto ella como su pareja, José Ángel, "estamos muy contentos y felices". "A por ello" añade emocionada, explicando que está viviendo el embarazo "con mucha ilusión" a pesar de que apenas acaba de superar el primer trimestre, todavía no se le nota la barriguita y el bebé no da patadas por el momento. "Espero ayudar a muchas mujeres. Todavía hay mucho por decir y por comunicar, poquito a poquito" añade con cautela, consciente de que quedan por delante seis meses en los que, como asegura, compartirá con sus seguidores cada momento. "Gracias por preocuparos por mí. Los sueños se cumplen claro que sí. Muchas gracias" ha concluido.