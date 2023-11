First Quantum seguirá operando mina en Panamá pese a conflicto

(Bloomberg) -- First Quantum Minerals Ltd. espera seguir operando una gigantesca mina de cobre en Panamá a pesar de los esfuerzos por revocar su contrato, según una fuente cercana a la empresa.

Incluso si los legisladores o los tribunales revocan un contrato firmado recientemente con el Gobierno, la compañía canadiense puede seguir explotando la mina Cobre Panamá mientras intenta reanudar las negociaciones sobre nuevos términos, señaló la fuente.

Esta noticia se produjo después de que el Congreso de Panamá diera marcha atrás y eliminara a última hora del jueves un artículo del proyecto de ley de minería que habría anulado el contrato.

Las acciones de la minera canadiense subían un 9,7% a las 10:23 a.m. del viernes en las operaciones de Toronto. En los primeros tres días de la semana, la empresa borró la mitad de su valor de mercado, antes de recuperar parte del terreno perdido en las dos sesiones siguientes.

La mina ha seguido produciendo cobre a pesar de las recientes protestas y bloqueos, aunque la empresa dijo en un comunicado el viernes que se ha enfrentado a interrupciones en el sitio y a la escasez de ciertos suministros. Las manifestaciones contra el nuevo contrato de 20 años llevaron al Gobierno a proponer un plebiscito sobre la materia.

El Congreso de Panamá aprobó el proyecto de ley de minería revisado, lo que dio cierto respiro a la minera canadiense. Sin embargo, el diputado opositor Juan Diego Vásquez dijo durante el debate que la decisión de derogar el contrato de First Quantum debería ser tomada por el poder judicial y no por el Congreso.

El asunto también se ha visto envuelto en tensiones preelectorales, ya que los panameños acudirán a las urnas el 5 de mayo.

La oposición pone de relieve las dificultades que enfrenta la industria minera para ganarse la aceptación en un momento de mayor escrutinio social y medioambiental y de nacionalismo de los recursos. La mina es la mayor fuente de ingresos de First Quantum y representa alrededor del 1,5% del cobre extraído en el mundo.

