Ciclo de alzas de la Fed parece haber terminado tras dato de empleo

(Bloomberg) -- El enfriamiento del mercado laboral estadounidense da margen a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés en diciembre y refuerza la opinión del mercado de que el banco central terminó con la campaña de aumentos más agresiva de las últimas cuatro décadas.

La nóminas no agrícolas aumentaron en 150.000 el mes pasado, menos de lo esperado, tras un incremento revisado a la baja de 297.000 en septiembre, según reveló el viernes un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo subió al 3,9% y el crecimiento mensual de los salarios se desaceleró.

“Ya están listos”, dijo Jay Bryson, economista jefe de Wells Fargo & Co. “Si eres un funcionario del FOMC, esto es lo que querías ver. Es una muy buena noticia para la Fed”.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del banco central estadounidense decidió el miércoles mantener las tasas de interés en su nivel más alto en 22 años por segunda reunión consecutiva. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los periodistas en una rueda de prensa que es una cuestión abierta si el banco central tendría que volver a subir las tasas, y que está “procediendo con cautela”, una apreciación que a menudo sugiere reticencia a subir las tasas en el corto plazo.

Powell señaló el miércoles que las condiciones de oferta y demanda en el mercado laboral se estaban equilibrando mejor, citando una desaceleración en la creación de empleo, un aumento en la participación de la fuerza laboral y un repunte de la inmigración. El último informe confirma una desaceleración frente al tercer trimestre, cuando la economía creció a una tasa del 4,9%.

“Los datos muestran que el mercado laboral se está enfriando”, dijo Yelena Shulyatyeva, economista sénior para Estados Unido de BNP Paribas. “Una fuerte desaceleración de las horas hacia el cuarto trimestre y una mayor desaceleración en el crecimiento de los salarios mantendrán a la Fed paciente en la reunión de diciembre y más allá”.

Aunque en septiembre los responsables de la política monetaria contemplaron un aumento más de tasas para este año, Powell restó importancia a esa proyección el miércoles. La Reserva Federal se reunirá nuevamente los días 12 y 13 de diciembre.

Los funcionarios dicen que no se debe hacer demasiado hincapié en un solo informe, y Powell señaló el miércoles que habría un informe más de empleo y dos informes clave de inflación antes de la reunión de diciembre del FOMC. Aun así, los observadores de la Fed afirman que cada vez es más obvio que no habrá más alzas.

“Este es un informe realmente bueno para la Fed”, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab. “Un crecimiento del empleo más suave, con un desempleo ligeramente más alto y una desaceleración del crecimiento salarial. Es probable que no haya cambios en la política de la Fed en diciembre. Los aumentos de tasas de la Fed probablemente ya terminaron”.

