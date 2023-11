Los autores Juan Ferreyra y Niko Henrichon protagonizan Madrid Cómic Pop Up, que arranca este viernes

El autor argentino Juan Ferreyra y el candaiense Niko Henrichon pisarán por primera vez la capital con Madrid Cómic Pop Up, la cita del noveno arte que ofrecerá desde este viernes numerosas actividades para los amantes del cómic. Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, más de 80 invitados participarán en este evento, que contará con la participación de Jesús Merino, Juanan Ramírez, Jorge Fornés, Iban Coello, Xermánico o Aneke. Además, un total de 61 empresas estarán presentes en esta cita que se celebra hasta este domingo. También participarán Adrián Bonilla, Enrique Vegas, Isaac Sánchez, Kenny Ruiz, Paco Hernández, Frankman Román, Helio Mira, Ricardo Vílbor, Jordi Tarragona, Francis Portela, Tirso Cons, Rafa Garrés y Juan Samu. Por otro lado, Ifema Madrid habilitará la zona de Juegos de Mesa, gestionada por Generación X, que pondrá a disposición del público todas las novedades del sector del cómic, que está "en constante crecimiento". Además, habrá una exposición que recorrerá la historia de este entretenimiento. El Instituto Quevedo del Humor aportará su "divertida" visión del noveno arte con una exposición, conferencias, charlas, talleres y sesiones de firmas a cargo de Dario Adanti y Raquel Gu. Madrid Cómica Up también hará un guiño al entretenimiento digital, con la participación de Nintendo. De esta forma, los aficionados podrán disfrutar de Super Mario Wonder. Por otro lado, Daju FX maquillará gratuitamente a los amantes de Halloween. Como novedad, se sacarán a la venta artículos oficiales de la Feria, como tazas, bolsas y carteles.