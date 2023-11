La UNRWA eleva a 70 la cifra de sus trabajadores muertos en Gaza durante los bombardeos israelíes

Al menos 70 trabajadores de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) han fallecido en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre el enclave desde el pasado 7 de octubre, según la propia organización, que ha confirmado además 22 empleados heridos. "Desde el 7 de octubre, 70 empleados de la UNRWA han sido asesinados y al menos 22 han resultado heridos. Este es el mayor número de trabajadores muertos de la ONU en un conflicto en tan poco tiempo", ha publicado la agencia en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Por su parte, el comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha expresado su "admiración y respeto" a sus trabajadores, quienes suponen "un rayo de luz" para los palestinos en la Franja de Gaza. Además, ha manifestado que cada día "se vuelve más sombrío" a medida que siguen muriendo sus compañeros, y ha resaltado que la agencia se quedará en Gaza para "permanecer" junto a los palestinos refugiados y el resto de sus comunidades. Lazzarini ha visitado este miércoles el enclave por primera vez desde el inicio de las hostilidades y donde ha podido reunirse con personas afectadas por los bombardeos del Ejército de Israel en Rafá, en el sur. "Me reuní con palestinos desplazados refugiados en una de las escuelas de la UNRWA en Rafá. Me mostraron dónde había sufrido daños durante los bombardeos. Una persona murió y más de 80 resultaron heridas. El lugar estaba abarrotado. Los niveles de angustia y las condiciones de vida insalubres eran incomprensibles. Todo el mundo pedía agua y comida. En lugar de estar en la escuela, aprendiendo, los niños pedían un sorbo de agua y un trozo de pan", ha declarado Lazzarini, según un comunicado de la organización. "Era desgarrador. Por encima de todo, la gente pedía un alto el fuego. Querían que acabara esta tragedia. Ha sido uno de los días más tristes en mi carrera de trabajo humanitario", ha agregado el comisionado. Respecto a la ayuda humanitaria, ha explicado que sigue siendo insuficiente y que la entrada de combustible es esencial para mantener en funcionamiento hospitales, panaderías o depuradoras de agua. "La escala de esta tragedia no tiene precedentes", ha remachado Lazzarini. La UNRWA estima que ya hay un total de 1,4 millones de palestinos desplazados en Gaza y que el bloqueo al que Israel ha sometido al territorio ya ha dejado a 15 hospitales y 32 centros de atención primaria fuera de funcionamiento. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva militar que incluye desde hace días operaciones terrestres en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades israelíes. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo miércoles a cerca de 8.800 los muertos a causa de los ataques de Israel, entre ellos más de 3.600 niños. Asimismo, más de 120 palestinos han muerto en operaciones de las fuerzas israelíes y ataques de colonos en Cisjordania.