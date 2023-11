La Infanta Elena, vuelta a la rutina tras el cumpleaños privado de la Princesa Leonor

Día especial para la Familia Real, puesto que este jueves 2 de noviembre la Reina Sofía cumple 85 años. Una cifra redonda que la Emérita, a pesar de que no atraviesa por su mejor momento, ha decidido celebrar con un almuerzo privado en el Palacio de La Zarzuela. Entre los invitados, como no podía ser de otra manera, sus tres hijos. La asistencia del Rey Felipe VI, que ha tenido varias audiencias militares en el Palacio Real esta mañana, no está confirmada, pero sí la de las Infantas Elena y Cristina, que continúa en Madrid tras la celebración del 18º cumpleaños de la Princesa Leonor este 31 de octubre. La hija mayor de los Eméritos, por su parte, ha cumplido con sus compromisos profesionales antes de felicitar personalmente a Doña Sofía y, a pesar de ser un día especialmente importante para ella, no ha faltado a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre. A primera hora de esta mañana Doña Elena salía de su casa, cercana al parque del Retiro, conduciendo su propio coche y luciendo uno de sus complementos favoritos, un sombrero. Muy seria, la hermana de Felipe VI ha evitado revelar ningún detalle sobre la fiesta privada por la mayoría de edad de la Princesa de Asturias, dejando en el aire si hubo armonía y cómo fue el reencuentro del Rey Juan Carlos con el resto de la familia. Siempre discreta, la duquesa de Lugo tampoco se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido Victoria Federica por no asistir al cumpleaños, siendo la gran señalada cuando lo cierto es que tampoco estuvieron presentes en este día histórico para la Corona dos de los cuatro hijos de la Infanta Cristina, Juan y Pablo Urdangarín.