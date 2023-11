García Pimienta: "No nos podrá la presión de jugar contra un Atlético de 'Champions'"

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, aseguró este jueves que ante el Atlético de Madrid no les "podrá la presión" de jugar ante un rival de 'Champions' que ve como claro aspirante a luchar por el título liguero, y añadió que no usará como excusa el posible cansancio acumulado de haber jugado Copa del Rey entre semana. "Estoy muy tranquilo porque sé que el equipo va a competir. No nos va a poder la presión de jugar contra un rival de 'Champions' que va a aspirar a LaLiga. Es un privilegio poder jugar este tipo de partidos. Es lo que venimos soñando y trabajando durante mucho tiempo mucha de la gente que estamos aquí", manifestó en rueda de prensa. En este sentido, añadió que tienen ganas de competir este partido. "Si siempre tenemos que estar muy concentrados, pues todavía más. Porque son esos equipos que realmente, con la calidad que tienen los futbolistas, si te equivocas, pues puedes tener problemas", reconoció. "No me cabe ninguna duda y estoy contento y convencido de que vamos a hacer un buen partido y se lo vamos a competir al Atlético de Madrid. Y cuando acabe el partido vamos a estar orgullosos todos y nos vamos a mirar a la cara de saber que hemos hecho un buen trabajo", argumentó. Eso sí, sin ponerlo como excusa, reconoció que el factor Copa puede tener incidencia en el duelo. "No estamos acostumbrados a jugar partidos entre semana, encima fuera de casa, y nos ha tocado el partido de Copa. Hemos estado muchos días fuera, no hemos podido trabajar bien a nivel de grupo. Pero no vamos a poner ninguna excusa", matizó. "Puede pasar de todo y nosotros, con nuestras armas, si estamos bien y somos competitivos y nos tomamos el partido como nos lo debemos tomar, creo que vamos a estar dentro del partido y si después perdemos entra dentro de la lógica. Pero orgulloso de si los jugadores dan un paso adelante y creo que la plantilla está preparada para jugar este tipo de partidos", aseguró. "Hay algo que tengo muy claro y es que no le vamos a perder la cara al partido. Seremos nosotros y jugamos en casa en el Gran Canaria Arena y sabemos a quién tenemos delante. Si no estamos bien o nos puede la presión, nos van a pasar por encima, porque mira dónde están y tienen un partido menos. Y van al campo del Rayo y ganan 0-7. ¿Quién gana en esta Liga 0-7? Solo lo puede hacer un equipo con la autoridad y la grandeza del Atlético de Madrid", destacó del rival. También elogió al entrenador 'colchonero', Diego Pablo Simeone. "Me declaro fan de un entrenador que lleva tantos años en la élite y no entrenando a cualquier equipo, sino al Atlético de Madrid. Tiene mucho mérito y consiguiendo títulos. ¿Qué voy a decir del estilo de juego de Simeone? Es que sería una falta de respeto. Ojalá yo pueda estar muchos años haciendo lo que está haciendo. Para mí es un ejemplo, nadie regala nada y cada uno juega a su manera", se sinceró. Para intentar ganar al Atlético de Madrid del 'Cholo', García Pimienta cree tener claros los ingredientes necesarios. "Si nosotros nos venimos para atrás cuando el Atleti tenga el balón, es que nos van a pasar por encima. Debemos tener muchísima personalidad, ser más valientes que nunca, creer todavía más que nunca en lo que estamos haciendo, más concentrados que nunca. Como digo; dar un paso adelante. Si queremos ser un equipo de Primera División, que ya lo somos, y queremos competir contra equipos de 'Champions', tenemos que subirnos al carro de este tipo de partidos", pidió. "Tenemos que ir con la intención de ser protagonistas. Lo hemos hecho en todos los partidos y creo que somos capaces de hacerlo también aquí. Y, naturalmente, estar siempre dentro del partido, independientemente de lo que vaya pasando. Si por lo que sea te golpean, nos tenemos que levantar e ir hacia adelante", añadió al respecto.