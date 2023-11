El brasileño Coinceiçao gana el oro en los 400 metros y Zambrano es descalificado

Santiago de Chile, 1 nov (EFE).- El brasileño Lucas Conceicao, con un tiempo de 45.77, ganó este miércoles la medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos en la final de los 400 metros en la que el subcampeón olímpico, el colombiano Anthony Zambrano, terminó descalificado después de haber llegado en el tercer lugar.

A Conceiçao lo escoltó el mexicano Luis Avilés que finalizó su carrera en 45.97 y se adjudico la presea de plata.

Zambrano, campeón de los 400 metros en Lima 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2020, fue descalificado por invadir el carril de uno de sus rivales en la competencia en la que había llegado de tercero y se aseguraba el bronce.

Cabe recordar que el colombiano también fue descalificado en la prueba de los 400 metros en el pasado Mundial de Budapest, por la misma causa, y sigue sin obtener su cupo para los Olímpicos de París 2024.

En su lugar el bronce panamericano de Santiago 2023 pasó a las manos del chileno Martín Kouyoumdjian, de 20 años, que cruzó la meta con un tiempo de 46.58.

Antes de conocer su penalización en la prueba, Zambrano dijo a medios que las lesiones han mermado su rendimiento.

"No tuve tiempo de recuperarme y dar el resultado esperado. Llevo años con la misma lesión. No he parado, seguimos entrenando y con más competencias. A Chile vine a hacer una competencia y me tocó hacer dos. Esa segunda prueba no me dejó recuperarme y por eso no pude dar lo mejor hoy en esta final”.

Sobre su cupo a los Juegos Olímpicos, justas para las cuales todavía no ha conseguido la marca mínima que es de 45 segundos, Zambrano afirmó: "No tengo afán ni prisa. Ya llegará mi momento de clasificar. Los últimos seremos los primeros. Lo importante es que estoy presente representando a mi país. No es el resultado que quería, pero lo importante es recuperarme".

Este jueves se disputarán en el atletismo las finales de los 200 metros masculino y femenino con la dominicana Marileidy Paulino, que también estará en la cita del relevo 4x100 femenino, además se corre el masculino.

Habrá finales también en los 1.500 m masculino, 5.000 m femenino, salto con pértiga femenino, impulsión de bala femenino y salto triple femenino.